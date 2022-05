¡Otra vez!, rellenan la Laguna del Camarón

Mazatlán. Sin-. Hace unos días circuló en redes sociales un video en el que se muestra una obra que se lleva a cabo en la Laguna del Camarón, ubicada atrás del actual Acuario; en las imágenes se observan maniobras para introducir tuberías, por lo que se tuvo que hacer un nuevo relleno en el cuerpo de agua, al cual, por cierto, ya se le ganó un buen espacio al construirse la avenida Quirino Ordaz Coppel.

El director del recinto acuático, Pablo Gerardo Rojas Zepeda, aseguró que los trabajos corresponden a un punto de apoyo para la toma de agua del nuevo Acuario Mar de Cortés, y que era un asunto que ya estaba en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

"Es un punto de apoyo para la toma de agua del nuevo Acuario, pero eso es un asunto que está en Semarnat, simplemente se da a conocer eso, porque no teníamos conocimiento, pero ya se está en pláticas con las autoridades, eso ya es tema del nuevo Acuario y son los que pueden aclarar mejor el tema", dijo.

Al parecer, dichos trabajos empezaron desde finales del mes de febrero, pues la dirección de Ecología y Medio Ambiente, en una publicación que hizo el 12 de abril, al pasar la veda electoral, señaló que se acudió el día 26 de febrero para atender un reporte solicitado por parte de Acuario Mazatlán.

Introducen tubería para el nuevo Acuario Mar de Cortés. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Con el objetivo de corroborar si se está llevando a cabo el procedimiento legal en todos los términos para proceder a construir una escollera en la avenida Quirino Ordaz Coppel, en el fraccionamiento Flamingos. Donde se puede apreciar la actividad de relleno en la Laguna del Camarón, en dicho lugar se tomaron las evidencias y se dio parte a las diferentes instancias involucradas para dar respuesta lo antes posible a esta actividad que se está realizando", se lee en la publicación.

La directora de Ecología, Miriam Isaraí Rodríguez Paniagua, al ser cuestionada respecto a la publicación y por la confusión que estos trabajos generaron en los internautas, pues no hay claridad en lo que se hace, señaló no ser la autoridad competente para hablar sobre el tema, por lo que lo turnó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

"Estuvimos nosotros presentes, no somos la entidad o la autoridad competente, nosotros nada más levantamos un acta circunstanciada, la turnamos a Profepa y ahí, los encargados por la zona, que serían aguas nacionales, le tocaría Profepa, entonces hasta ahí llegamos nosotros, estuvimos dando parte también a Planeación, Obras Públicas, porque era un espacio del municipio, porque también se llevaron un espacio de banqueta", señaló.

Contrario a lo que señala la publicación de la dirección que ella preside, mencionó que no se trata de una escollera como tal, sino que es un relleno temporal, pero que no tenía más conocimiento del proyecto.

"Lo que nos informaron a nosotros es que es parte del proyecto del nuevo Acuario Mar de Cortés, que va a ser temporal, no es una escollera como tal, están metiendo un tipo de tubería para descarga, pero no me atrevería a dar detalles porque no estoy muy empapada de la información al no ser la autoridad competente", concluyó.





EL ORIGEN

Con el inicio de la construcción del Parque Central, en el 2019, y pese al señalamiento de ecologistas y ambientalistas que calificaron el hecho de ecocidio, se comenzó a rellenar la Laguna del Camarón sin importar que era el hábitat de tortugas, mapaches, patos y mangle, entre otras especies, con lo que se perdió el 95% de las aves que cada año arribaban procedentes de Estados Unidos y Canadá.

Según datos del Centro Ecológico de Mazatlán (Cemaz), desde hace 10 años y hasta antes del 2019, se tenían contabilizadas un promedio de 60 mil aves como máximo y un mínimo de 11 mil por año en esa zona.

Actualmente, en el cuerpo de agua no se ven ni siquiera 200 especies, muchas apenas llegan en el transcurso de 12 meses y la mayoría son aves originarias del estado.





PARA SABER

Desde el mes de febrero se llevan a cabo en la Laguna del Camarón maniobras para introducir tubería como parte del proyecto del nuevo Acuario Mar de Cortés, que abrirá sus puertas al público en septiembre.

De lo poco que se conoce respecto a los trabajos sobresale el nuevo relleno que está sufriendo el cuerpo de agua, y mientras que el actual Acuario señala que es un punto de apoyo para la toma de agua, la dirección de Ecología afirma que es una escollera temporal y que es para introducir tubería de descarga.

Tanto la paramunicipal como la dependencia dicen que el tema se ha turnado a las autoridades competentes.