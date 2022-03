Otra vez: deja la Jumaoam escombros en el centro

Mazatlán. Sin-. Luego de haber hecho labores de bacheo tras reparar una fuga de agua potable en la calle Francisco Serrano, entre Cañonero Tampico y Luis Zúñiga, en la colonia Centro, vecinos de la zona reportan que dejaron los escombros "olvidados" desde el pasado 7 de marzo.

Un vecino mencionó qué la Jumapam rompió dos veces el pavimento, una de ellas por error, al no detectar bien el lugar de la fuga, y luego duraron más de dos meses para acudir a hacer las labores de bacheo.

"Cuando vinieron a ver la fuga rompieron donde no era, luego de arreglarla duraron como dos meses para venir a pavimentar, a ver cuánto tardan ahora en venir a levantar el escombro", comentó.

Foto: Carla Gonzáles | El Sol de Mazatlán

El pavimento que ya se repuso está completamente seco, pues fue colocado desde el pasado 7 de marzo y los escombros que ahí dejaron obstaculizan la pasada de carros y el que los vecinos pueden estacionar sus vehículos afuera de sus domicilios.

Agregó que a unos cuantos metros de donde se reparó la fuga, hay otro bache que lleva ya varios meses, y aunque los trabajadores de Jumapam se percataron de este desnivel, no lo taparon porque no llevaban la orden de repararlo.

"Los mismos vecinos le echamos tierra, pero se deslava y como aquí es loma, los carros que vienen subiendo no saben que hay un bache y caen ahí, aunque eso no lo reparaban porque no traían la orden", agregó.