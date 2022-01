¡Otra fuga de agua! Ahora en la colonia 20 de Noviembre

Mazatlán, Sin.- Una fuga de agua potable en la calle Michoacán, entre Colima y Nayarit, afecta desde el mes de diciembre a varias cuadras de la colonia 20 de Noviembre.

El problema tiene su origen en el domicilio con el número 2806. Don Jesús, propietario de la vivienda, asegura que la fuga está de la bota hacia la línea principal, por lo que le corresponde a Jumapam.

"Está el problema del medidor para allá, si no ya hubiéramos pegado el grito aquí adentro, hubiera llegado el recibo más alto; el problema está en la bota, es afuera, no es nuestra, y eso le toca a los de Jumapam", dijo.

Comentó que no es la primera ocasión que tiene un problema, el anterior fue en el registro de drenaje y desde ese entonces se percató que debajo de la banqueta se estaba formando ya un túnel.

"Esto ya tiene como desde diciembre, reporté y no vienen y yo ya me enfadé, la otra vez que me pasó lo mismo, por aquí los anduve correteando", comentó.

Los escurrimientos del líquido, además de causar estragos en el pavimento, como hundimientos y baches, por la humedad han dañado las paredes de su vivienda.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Los vecinos de las calles aledañas, que también se están viendo afectadas, ya no hallan qué hacer con los encharcamientos frente a sus viviendas.

"Siempre está llena de agua, cuando no viene de un lado, viene del otro. Esta calle se debió haber llamado río, nada más 15 días dura seca y cuando no es drenaje es agua potable, pero siempre hay agua", dijo una vecina de la calle Mercurio.









