Óscar Loza critica atención de la FGE al caso de los 66 plagiados en Culiacán

Sobre el caso de las 66 personas privadas de la libertad en Culiacán, el activista de los derechos humanos Óscar Loza ha criticado el seguimiento que la Fiscalía General del Estado ha dado al levantón masivo ocurrido en la capital sinaloense.

Loza recordó la conferencia que la fiscal Sara Bruna Quiñones Estrada dio el pasado miércoles, en donde dijo que no se han desactivado las fichas de búsqueda de 8 personas porque no quisieron dar entrevistas.

Cabe recordar que según la Secretaría de Seguridad Pública, todas las personas que fueron privadas de su libertad ya están de regreso a sus casas. Aunque aún hay fichas de búsqueda activas.

“A mí no me convenció y los datos que dieron ni las ideas que acotaron. Yo no dudo que hayan trabajado lo que sí tengo certeza es que no han hecho el mejor trabajo hasta el día de hoy e hicieron hablar al gobernador de un evento que tenemos en duda si sucedió o no”, dijo.

El activista criticó la falta de claridad a la hora de informar a la ciudadanía sobre este hecho de alto impacto.

Consideró que la incertidumbre sigue premiando este caso, ya que las autoridades no han sido claras ante las actividades que desempeñaron a la hora de buscar a las personas reportadas como desaparecidas.