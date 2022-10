"Orlene" podría tocar tierra la noche del domingo y madrugada del lunes en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- "Orlene" evolucionó a huracán categoría 1 la mañana de este sábado y su trayectoria por el Pacífico mexicano es un poco incierta.

"Empieza a moverse hacia la zona de Nayarit, ese modelo muestra que podía impactarse el domingo por la noche entre Tecuala y Santiago Ixcuintla, incluso podría presentar un cambio ligero más abajo todavía, por lo que estaría tocando a Cabo Corrientes y sufriría un "descalabro" bajando intensidad", explicó Hugo Nordahl, jefe del Servicio Meteorológico local.

De continuar su trayectoria actual, agregó, estaría avanzando por encima de Islas María, dónde también sufriría un descalabro y bajaría intensidad, tocando tierra como tormenta tropical.

"El último reporte indica que se ubica 340 kilómetros de Cabo Corrientes, con un desplazamiento 11 kilómetros por hora", agregó.

Precisó que con este pronóstico la ciudad de Mazatlán queda fuera de su alcance, pero no se descarta que se pudieran tener algunas precipitaciones, incluso por la tarde de este sábado se empezará a recibir nubosidad alta con potencial de precipitación.

"Este modelo es un pronóstico, en la situación actual indica que podría avanzar hacia el sur de Sinaloa, hacia Escuinapa", indicó.

"Orlene" ha cambiado de trayectoria en las últimas horas, desplazándose hacia sur de Sinaloa y Norte de Nayarit. Foto: Cortesía | Ayuntamiento Mazatlán

Acciones preventivas

El Comité Local de Atención a Emergencias, enfatizó que si bien es cierto de momento el fenómeno meteorológico no representa riesgo para Mazatlán, no significa que no estarán atentos a su trayectoria de los posibles efectos que pudiera dejar en el municipio.

Eloy Ruiz Gastélum, coordinador de Protección Civil, señaló que durante el transcurso de este sábado y del día domingo se estaría informando sobre las posibles restricciones de actividades, en caso de ser necesario.

Añadió que el municipio ha realizado ya algunas acciones previas como campaña de concientización, jornadas de limpieza, recorrido en zonas vulnerables y en los refugios temporales.

Sistema de alerta temprana para ciclones tropicales

Actualmente, Mazatlán se encuentra en alerta amarilla

-Alerta azul: peligro mínimo, aviso; hacer un plan de emergencias en el trabajo y el hogar

-Alerta verde: peligro bajo, prevención; se hace un proceso de valoración y se habilitan los albergues.

-Alerta amarilla: peligro moderado, preparación: primera oportunidad de evacuar, prepararse con víveres, no esperar hasta el último momento.

-Alerta naranja: peligro alto, alarma, presencia de lluvias y vientos fuertes, última oportunidad de evacuar.

-Alerta roja: peligro máximo, afectación, resguardo total de la población, atender instrucción de las autoridades