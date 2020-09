Operativo del 15 de septiembre empezará a las 4:00 de la tarde

Mazatlán, Sin.- Pese a que ya se anunció que esté año el Grito de Independencia será de forma virtual y no habrá festejo en la explanada de la Plazuela República, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal llevará a cabo el operativo de vigilancia y resguardo que se realiza año con año, pues no descartan que los ciudadanos quieran acudir al Palacio Municipal a tomarse la foto del recuerdo.

En dicho operativo, que tiene como objetivo evitar las aglomeraciones, participarán solamente 60 elementos.

Ya se anunció que no va a haber Grito, pero tenemos que formar el operativo de resguardo en el Palacio Municipal, es la instrucción del alcalde, porque la gente va a querer acudir.

Comandante, Juan Ramón Alfaro Gaxiola

Alfaro Gaxiola resaltó que se está en coordinación con la Guardia Nacional y Ejercito Mexicano, así como con Protección Civil.

Tránsito Municipal realiza operativo en la ciudad. Foto: Carla González │ El Sol De Mazatlán

El montaje comenzará desde las 4:00 de la tarde y finalizará cundo se vaya la última persona; se colocarán vallas en los acceso principales, como todos los años, y el aforo se manejará conforme a una tabla de concientización.

Vamos a llevar un tabla de concientización, como lo estamos haciendo en el protocolo de playa, no vamos a permitir la aglomeración; el acceso va estar restringido cuando se llegue al color rojo.Comandante

Entre las medidas que se tomarán, comentó que las personas deberán ingresar con cubrebocas y no se permitirá el acceso con bebidas embriagantes.

"Van a tener que ingresar con cubrebocas y la sana distancia. No se van a permitir bebidas embriagantes, no se van a permitir envases, no se va a permitir nada de eso, si vienen, van a venir a tomarse la foto y conforme vaya saliendo la gente se va a permitir el acceso", comentó.

