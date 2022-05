Operador de El Azul que murió en Mazatlán no tenía antecedentes en Sinaloa

Culiacán, Sin.- Martin Humberto Ponce Félix, el joven que perdió la vida al ser embestido por un vehículo durante la Semana de la Moto en Mazatlán y quien era buscado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DEA), no tenía registro de antecedentes penales en el estado de Sinaloa, informó Sara Bruna Quiñonez Estrada.

La Fiscal General del Estado comentó que tras darse a conocer el suceso de la muerte del joven y que este era investigado por la DEA, solicitó la información del hoy occiso pero que no existía información alguna en su contra por la comisión de delitos.

“No, no tenemos antecedentes. En el fuero común no, ignoro en la vía federal, pero con nosotros no. Checamos de inmediato y no teníamos ningún registro. No tenía ningún registro delictivo aquí con nosotros”, reiteró.

Martín Humberto se desenvolvía como presunto operador financiero del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno alias "el Azul".

Fue puesto en la lista de oro junto con otras personas, al participar junto a otras personas en una red de gasolineras ubicadas en Culiacán mismas que se presume, servían como lavado de dinero.

Murió el 22 de abril del actual año en el puerto de Mazatlán, cuando viajaba abordó de una motocicleta BMW y fue embestido por el conductor de una camioneta tipo Jeep sobre la avenida Camarón Sábalo.