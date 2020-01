‘Olvidan’ turistas de cruceros los paseos en pulmonías

Mazatlán, Sin. Los paseos en pulmonía se han visto afectados por la creciente oferta de servicios de transporte público y paquetes turísticos en el puerto.

El arribo de cruceros y con ello la llegada de turistas extranjeros, ha dejado de emocionar a los conductores de tan peculiares medios de transporte, pues sus servicios ya no son tan solicitados como antes.

Está muy malo, no he agarrado más que dos viajes en toda la mañana, está muy difícil, hay mucha competencia.

Ángel.

A pesar de las considerables cantidades de turistas que llegan en los cruceros, muchos han contratado con anticipación algún paquete en compañías turísticas, por lo que dejan de lado el servicio público.

El flujo de turistas está bueno, lo que pasa es que la gente viene ya muy gastada, no quieren saber nada, o les cobras muy barato o no ofreces el servicio. Ahora contratan más los autobuses porque salen más baratos.

La dinámica de paseo del turista ha cambiado con el tiempo, pues ahora es más frecuente verlos caminando por el Malecón y los principales lugares de la ciudad, que contratar una pulmonía para realizar el tour por la ciudad.

Está muy flojo, los turistas no traen dinero, andan caminando mejor, tengo 26 años como chofer y me he dado cuenta que cada año está bajando el flujo de pasajeros, además hay mucho servicio público aquí en Mazatlán, está dura la competencia.

Germán.

PARA SABER

En la ciudad hay alrededor de 500 pulmonías, que actualmente se han modernizado sin perder la esencia del vehículo tradicional.

















