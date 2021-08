Oleaje en Playa Norte acaba con espacios para bañistas

Mazatlán, Sin.- Desde la semana pasada, un fuerte oleaje se ha dejado sentir en la zona costera del puerto, en Playa Norte incluso la erosión fue tan fuerte que dejó sin arena algunas secciones de playa.

Este fenómeno natural, aunado al poco arribo de turismo por el rebrote de contagios de Covid-19, han dejado sin trabajo a prestadores de servicios en la zona federal, es el caso de quienes rentan sillas, mesas y sombrillas.

"Ahorita no nos estamos poniendo porque la marea pega hasta arriba, además el turismo ya no está viniendo, mientras siga el tiempo malo, no nos vamos a poner", expresó Iván Meza, quien realiza dicha actividad en esa zona.

Estimó que hasta la próxima semana será cuando pueda regresar a trabajar, aunque la demanda de sus servicios ya no será la misma, pues ya hay poco turismo.

"El mar salió y se erosionó la arena, son puras piedras, está muy peligroso y la gente ya no se mete a bañar, yo digo que en una semana o dos nos ponemos otra vez, pero ya casi no está llegando turismo", estimó.

Agregó que, en este periodo vacacional de verano, el mes de julio fue muy bueno, aunque señala que estuvo mejor el año pasado.

"Lo que es julio, sí vino turismo, pero no como otros años, todavía estuvo mejor el año pasado, cuando abrieron las playas, la gente se dejó venir y ya agosto ha estado muy malo", agregó.

Su jornada laboral inicia desde las 11:00 de la mañana y culmina a las 7:00 de la tarde y con todos los comerciantes, tiene que cumplir con los protocolos sanitarios.

"El gobierno municipal nos dice que usemos cubrebocas, que tengamos gel antibacterial, que desinfectemos el mobiliario y que a nuestros clientes les exijamos también el cubrebocas", añadió.





Personas que rentan sillas, mesas y sombrillas esperan que las condiciones cambien. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán





En temporada alta todo el servicio, que incluye mesa, cuatro sillas y sombrilla, se rentan en 200 pesos todo el día; en temporada baja, en 100 y hasta en 50 pesos.









