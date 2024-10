Obras municipales en pausa: 27 proyectos dados de baja por falta de prioridades

Mazatlán, Sin.- A inicios de año el Cabildo mazatleco aprobó un programa Anual de Obras Públicas que consta de 207 proyectos con un presupuesto de 405 millones de pesos.

A lo largo del año se han hecho modificaciones a tal programa, tanto ajustes presupuestales, así como altas y bajas de obras, todas aprobadas por el Comité Municipal de Obras Públicas.

A través de una solicitud de acceso a la información se solicitó las obras que fueron dadas de baja y su justificación, con corte al 31 de agosto.

Se dieron de baja al menos 27 obras, las cuales implicaba una inversión de 128 millones 473 mil 421.85.

Entre los motivos para su no ejecución destacan que no eran obras prioritarias (aun así se presupuestaron), que el costo-beneficio no lo ameritaba (mucho recurso invertido y poca gente beneficiada) o porque no se tenía certeza jurídica de los predios.

Se informó que se ejecutaron en total 134 obras con una inversión de 320 millones de pesos. Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

El programa es una proyección

El director de Obras Públicas, Rigoberto Arámburo Bojórquez, señaló que el programa anual a fin de cuentas es una proyección, el cual puede ser modificado en el camino según las necesidades o eventualidades que se presenten en el camino.

"En el camino vas teniendo muchas necesidades o vas teniendo problemas extraordinarios, que vas teniendo esa necesidad de cubrir, es por eso que a veces haces esos ajustes", dijo.

"Nosotros hemos tratado de ser responsables, en el sentido de ser más apegado a lo que es el programa anual de obra, creo que hemos logrado mucho avances en este sentido como administración, pero siempre está sujeto a posibles cambios por eventualidades", agregó.

A menos de un mes de que concluya la administración, informó que ya no hay ninguna obra en proceso de licitación o contratación, solo hay unas cuantas en proceso constructivo, al afirmar que no quedará ninguna pendiente para su conclusión el 1 de noviembre.

El funcionario informó que se ejecutaron en total 134 obras con una inversión de 320 millones de pesos.

Hasta 73 obras y 85 millones de pesos menos, incluso si se toman en cuenta las obras que se dieron de alta y baja en el año y los diferentes ajustes presupuestales.

"Las 207 acciones corresponden porque la obra de pavimentación trae desglosada lo que es el agua y el drenaje, en ese sentido se presenta una sábana más amplia de obras, pero ya el momento de las contrataciones recordemos que siempre en los eventos el alcalde comenta que es pavimento y es agua potable, y se hace un solo contrato", añadió.

Obras que se dieron de baja

- Construcción de pavimento en calle ciudad del Maíz, fraccionamiento Lomas de San Jorge, incluye la rehabilitación de la infraestructura hidráulica y sanitaria.

- Prolongación de la avenida Delfín, la cual tenía un presupuesto de 62 millones 345 mil 159.59 pesos.

"La obra se fundamenta en los trámites que dan certeza jurídica de la posesión del predio, y es que aunque el trámite se inició no ha podido concluirse, formalizar la certeza jurídica y los tiempos que tomarán llevar los procesos de licitación y contratación", se lee en el documento.

- Parque interactivo avenida Delfín por 10 millones de pesos. Se dijo que la obra no requiere de una ejecución inmediata y que las necesidades que la comunidad demanda son otras.

- Construcción de barda perimetral en primaria Emiliano Zapata, poblado Camacho. El costo-beneficio no lo ameritaba.

- Remodelación del edificio del Ayuntamiento

- Obra taller en el municipal Hacienda del Seminario

- Terracerías en el taller municipal

- Obra eléctrica en el taller municipal

"No es posible ejecutar ninguno de los trabajos ya que no fue posible darle el uso requerido al sitio debido la existencia de un contrato de comodato para servir exclusivamente como área verde, no resulta factible establecer el taller municipal en una zona meramente habitacional", se argumentó.

- Techumbre en la cancha de la avenida Pérez Escobosa, frente al colegio Bambino’s por 3 millones de pesos. Los recursos se reasignaron para ser utilizados en resolver parte del problema de la clausura del basurón.

- Construcción de pavimento en la calle Mercurio en la colonia Ramón F. Iturbe, incluye rehabilitación de la infraestructura hidráulica y sanitaria por 2.8 millones de pesos. Se justificó que no fue posible formalizar la donación del predio, es decir, no tiene certeza jurídica.

- Calle Lázaro Félix Rubio, Lomas de Ébano, incluye infraestructura hidráulica y sanitaria.

- Calle Río Évora, colonia Estero, incluye infraestructura sanitaria.

"Las obras programadas no cumplen con el criterio de costo-beneficio, ya que la cantidad de beneficiados es muy reducida comparada con la inversión programada", se refirió.

- Barda perimetral en escuela primaria Salvador Allende.

- Ampliación eléctrica en la escuela secundaria Jaime Torres Bodet.

- Infraestructura sanitaria en la calle José Clemente Orozco, Villa Verde.

- Infraestructura sanitaria en la calle Capricornio, en Villa Galaxia.

- Infraestructura sanitaria en calle Sonora, en Villa Galaxia.

- Cárcamos de Cerritos y Bonfil por 11 millones 554 mil 448.23 pesos

"Requieren de análisis muy cuidadoso, ya que las condiciones suelen variar dramáticamente desde la fecha en que se presupuestaron a la actualidad; han cambiado condiciones físicas que provocan un incremento en los presupuestos. Además en el cárcamo de Cerritos no hay certeza jurídica", se argumentó.

- Mirador Paseo Claussen "El Moro”, proyecto de luces al centenario por 2.3 millones de pesos. Se dijo que la obra carecía de prioridad y que la inversión podía ser utilizada para otras problemáticas.

- Estudio hidrológico Hogar del Pescador-Alarcón-Valle Dorado.

- Rehabilitación de la infraestructura sanitaria Jabalines Norte.

- Reposición de la infraestructura sanitaria andador Canario, Infonavit Alarcón.

- Rehabilitación de la infraestructura sanitaria por calle Puma, fraccionamiento Alarcón

- Reposición de subcolector avenida Mazatlán, fraccionamiento FOVISSSTE por 4.6 millones de pesos.

De esta última se informó que la Jumapam había intervenido con trabajos que resolverán en gran medida la problemática de los drenajes existentes en el sitio.

Precisar que no son las únicas obras que se dieron de baja, los proyectos podrían ser más, éstas solo corresponden a las que pasaron por el Comité de Obras Públicas con fecha el 31 de agosto.

Presupuestar por presupuestar

En las diferentes sesiones ordinarias y extraordinarias que celebró el Comité de Obras Públicas, el vocal Rafael Padilla Diaz, encargado del despacho del Órgano Interno de Control, cuestionó que si desde un inicio se sabe que si hay proyectos que no cumplen con el criterio del costo beneficio, entonces ¿por qué se presupuestan?

"Me queda claro que hay obras que no se debieron haber dado de alta en el programa, si no había un costo-beneficio ¿Por qué se dieron de alta? Me gustaría que el tema de impacto social se considere muy bien a la hora de la programación inicial", opinó.

"Si no hay plena necesidad no destinar un recurso solo por destinar habiendo más necesidades en la ciudad" agregó.