Obras “destruyen” casas en el Centro

Mazatlán, Sin.- Vecinos de la calle Teniente Azueta, cansados de que los responsables de los trabajos de construcción del colector que se realiza en la zona no hacen caso a sus demandas, manifestaron ante El Sol de Mazatlán todas las incomodidades y percances que han tenido que pasar desde que se inició esta obra por dicha vialidad.

Para empezar, y como ha sucedido ya en numerosas obras municipales y estatales, el proyecto no fue socializado, no se les tomó en cuenta y han detectado algunas irregularidades que les repercuten negativamente en su economía.

La fachada de la casa de la señora Amalia está revestida con vitropiso, las fuertes vibraciones de la maquinaria ocasionaron que algunas piezas se desprendieran y cayeran al suelo desde la planta alta, incluso, estuvieron a punto de golpear a una persona que pasaba por la calle en ese momento.

Por tal motivo, abordó al ingeniero encargado de la obra para hacerle saber el daño que tiene su vivienda y él le respondió que las casas eran muy viejas y que por eso había pasado tal cosa.

"Pienso yo que antes de hacer una obra así, primeramente se hace un peritaje para determinar qué maquinaria puede entrar, si van a resistir o no las casas, porque nosotros no podemos estarlas renovando a cada rato", comentó.

Lo que doña Amalia pide es que se le restaure la parte dañada, pues teme que le estén dando largas y al concluir la obra los responsables ya no regresen.

"Ellos me están lesionado a mí económicamente por una cosa que yo no hice. Después vino una arquitecta y le dije lo mismo, me contestó: 'no se preocupe, sí las van a arreglar', pero se van y se van y ya no los vemos", expresó.

Vecinos piden que constructores se hagan responsables de los daños. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Agregó que ella tiene el conocimiento de que en cada proyecto se destina una parte del presupuesto para reponer los daños que se pueden ocasionar.

"Entiendo yo que en los proyectos que hacen dejan una partida para las daños originados por la empresa. A uno cuando construye, para dar el permiso, le piden todas esas cosas. Yo le dije al ingeniero: ustedes tienen eso presupuestado, para eso es, no para que se queden con él".

Josefina, otra de las afectadas, señala que le rompieron la banqueta y para poder llevar a su hermano que está enfermo al doctor, batalla mucho, pues ya son personas mayores.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

"La obra nos ha traído muchos problemas, cuando se empezó, a nadie tomaron en cuenta y cuando se hace una obra así se toma en cuenta a los vecinos. La calle es muy angosta y las máquinas son muy grandes y altas, nos hemos quedado sin luz, sin agua, sin teléfono, por todo eso hemos pasado", señaló.

A pesar de que son más los vecinos afectados, sólo unos cuantos se han atrevido a manifestarse, ya que algunos prefieren no decir nada.

Mencionan que también hay personal de la obra que es muy grosero con los vecinos que se acercan para hacerles algún señalamiento.





