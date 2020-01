Obligarán a la sociedad en Mazatlán a separar la basura

Mazatlán.- La Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal está por entregar a la comisión de Urbanismo y Ecología del Cabildo una iniciativa de reforma al Reglamento de Desarrollo Sustentable del Municipio de Mazatlán, que incluye, entre otras cosas, la obligatoriedad de separar la basura en orgánica e inorgánica en todos los hogares mazatlecos, así como la disminución de plásticos de uso único.

Dicha propuesta, se estima se analizará y aprobará a más tardar en 2 o 3 meses, mientras tanto el personal de Ecología municipal emprenderá una campaña masiva de concientización dirigido a la población en general.

La titular de la dependencia, Lourdes San Juan Gallardo, dijo que esto ya se empezó a aplicar con los negocios del primer cuadro de la ciudad y la zona turística, con muy buenos resultados.

Local Fue niño el primer bebé del 2020 en el Hospital General

El tema de la separación de la basura, señaló, va encaminado a fomentar una cultura ambiental en la sociedad para estar en condiciones de promover el proyecto de una planta de tratamiento de residuos sólidos, que sustituya el basurón que opera a cielo abierto.

Desgraciadamente, como decían nuestros abuelos, ‘las letras con sangre entran’, hay que presionar y obligar a la gente, así es como lo estamos haciendo cuando no nos funciona solamente con una llamada de atención, decimos ahí te va el reglamento y la multa, y de esa manera estamos teniendo resultados.

Lourdes San Juan

La funcionaria municipal comentó que uno de los problemas que tiene el puerto, es que la población no está acostumbrada ni siquiera a sacar la basura el día que le corresponde al camión recolector pasar, así que educar para separar la basura representa una tarea titánica que se tiene que realizar.

Estamos por entregar la nueva propuesta del Reglamento, hicimos pequeñas modificaciones que tienen que ver con esto, en el antiguo solamente obliga a las empresas a separar sus residuos, en el nuevo todos estamos obligados a la separación de los residuos; es algo que tenemos que empezar a hacer, muchos lo hacemos, otros no, pero tenemos que empezar a hacerlo, y de alguna manera el reglamento nos está obligando de alguna forma a hacerlo ya.

Lourdes San Juan

Refirió que en otras poblaciones con mayor número de habitantes como la Ciudad de México, ya es obligatorio, por lo cual el hecho de no tener una cultura, no es pretexto para no hacerlo.

Local ‘Falta preparar a policías para actuar contra violencia de género’

“Tenemos que entrarle, vamos hacer una ciudad y un puerto modernos donde la cuestión de la basura pueda resolverse, también se está pensando en inversión para el drenaje porque hay una fuerte problemática, pero también es algo que nos preocupa”, indicó.

En ese sentido, en este año, Ecología municipal emprenderá una campaña fuerte de concientización y promoción, encaminado a crear las condiciones para promover el proyecto de una planta de tratamiento de residuos sólidos.

Creo que esto es algo bueno, el hecho de que en el reglamento se contemple, no solamente esto, sino también la disminución de uso de plásticos, son dos puntos que fortalecen este nuevo contexto ambiental, donde los ciudadanos tenemos que disminuir el uso de plástico y por otro lado separar nuestros residuos, pero tiene que ir todo conectado.

Lourdes San Juan

Por otra parte, la propuesta al Reglamento de Desarrollo Sustentable del Municipio de Mazatlán contempla modificaciones encaminadas a regular el ruido que emiten aurigas y vehículos móviles, así como en zonas densamente pobladas.

TEXTUAL

Desgraciadamente, como decían nuestros abuelos: ‘las letras con sangre entran’, hay que presionar y obligar a la gente, así es como lo estamos haciendo cuando no nos funciona con una llamada de atención.

Lourdes San Juan, directora de Ecología

PROPUESTA DE REFORMA

-Obligatoriedad de la separación de la basura en orgánica e inorgánica

-Prohibición de plásticos de uso único

-Regulación del ruido en aurigas, vehículos con sonido y en poblaciones densas





Lee más aquí ⬇

Local Obra hidráulica detonará la zona rural de Mazatlán Local Llenan turistas carretas de tacos en Mazatlán