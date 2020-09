Nuevo cierre de negocios sería “mortal”

Mazatlán, Sin.- Cerrar de nueva cuenta comercios y espacios públicos para frenar un posible repunte de contagios de Covid-19 en el municipio, como lo ha declarado el presidente municipal, sería un golpe mortal para la ciudadanía en general.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, ciudadanos expresaron que ya no podrían resistir un nuevo encierro o quedarse sin empleo por otra temporada.

Ana Bertha vende sus dulces enmielados en una carreta por el Centro, dice que al cerrar de nuevo los negocios les estarían dando “en la torre” a todos los pequeños comerciantes.

"De por sí no hay ventas y luego cerrando, nos dan en la torre. Nos dejaron trabajar durante la cuarentena, pero no hubo ventas porque la gente no salía de sus casas, no había ni dinero que gastar, porque estaban sin trabajo".

María de Jesús señala por su parte que los ciudadanos ya no resistirían y que pudiera darse el caso que no siguieran las recomendaciones.

"A mí me parece que cerrar está mal, ya no resistiríamos otro cierre y yo creo que la gente ya ni haría caso. Apenas la economía se está componiendo como para que cierren otra vez. Lo primero que abrieron fue las playas, eso no se necesita, pero también lo que quieren ellos es que entre dinero al puerto", señaló.

Juan, aunque reconoce que el virus llegó para quedarse y sabe que de la noche a la mañana no se podrá eliminar, considera que aún no era tiempo para abrir ciertos comercios en la ciudad.

"Estaría bien que vuelvan a cerrar algunos comercios, como es posible que abran cantinas, antros, centros nocturnos y mientras las escuelas están cerradas, las playas estuvieron saturadísimas durante vacaciones. Por mi colonia ya se murieron como 15 personas por coronavirus".

Silvia indica que la solución no es cerrar todo, sino que la gente tiene que aprender a vivir con el Covid-19 y a seguir todas las medidas preventivas.

"Si dicen que esta enfermedad llegó para quedarse, entonces por qué cerrar todo de nuevo, tenemos que aprender a vivir con ella, tarde o temprano teníamos que salir a la calle, no podemos estar encerrados toda la vida, no es saludable. A nosotros como ciudadanos también nos toca poner de nuestra parte, cumpliendo con los protocolos, pero también a las autoridades, haciéndolos valer, cerrando no se va terminar el virus", indicó.

Marina menciona que en vez de cerrar, deberían de reforzar la vigilancia y exigir el cumplimiento de las medidas preventivas, como el uso de cubrebocas y evitar las fiestas o reuniones en las casas.

"Cómo ya se terminó el periodo vacacional y ya vino el turismo, ahora sí quieren cerrar todo otra vez, si el mismo presidente está reconociendo que Mazatlán vive del turismo, por qué va a hacer eso, lo que deberían de hacer es ver y exigir que realmente las medidas se estén cumpliendo, la gente anda en la calle, en las playas, sin cubrebocas, hay mucha gente que ya hace fiestas en sus casas, con banda y todo y no les dicen nada", mencionó.





