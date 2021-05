Nos mantenemos con dignidad y compromiso: Millán Bueno

Mazatlán, Sin.- La candidata a la gubernatura de Sinaloa de Fuerza por México, Rosa Elena Millán Bueno, expresó que el partido cierra la contienda electoral con dignidad y compromiso, éstos ante los diferentes declines de candidatos y candidatas que se han generado en las últimas semanas faltando muy poco para el 6 de junio.

Dijo que ha habido muchas invitaciones, públicas y privadas, para que decline y se una a otro proyecto, sin embargo su única causa está en Fuerza por México.

Local Rosa Elena Millán se mantiene firme hasta el 6 de junio

"Me lo han pedido muchas veces, por supuesto que jamás declinaría, creo que es una estrategia válida, no me asusto de ella, pero aquí en Sinaloa se han polarizado las fuerzas y nos han denostado a los partidos que vamos iniciando", dijo.

Lo anterior, también se debe a qué ha habido una campaña inequitativa, principalmente de presupuesto. Además, añadió, se ha hecho doble trabajo: promocionar la campaña y dar a conocer al partido.

"Son campañas inequitativas, visto desde la perspectiva que es una campaña donde no hemos contado con recursos para tener propaganda externa como muchos candidatos, tienen atiborrados los espacios públicos para ellos. No hemos tenido recursos para tener propaganda para la difusión masiva de nuestras propuestas y eso obedece a que Fuerza X México es un partido nuevo que apenas nace y si a eso le sumamos que además de hacer la promoción de la campaña tenemos que hacer la promoción del partido, es doblemente difícil para nosotros", añadió.

Consideró que al cierre de esta jornada electoral, es la única mujer conscientes y con una visión de estado. Hizo el llamado a los sinaloenses a salir votar el próximo domingo, si es por su partido mucho mejor, pero de no ser así, que salgan para ejercer su derecho y tener un ejercicio democrático.

"Si hay un voto para que Rosa Elena Millán de sea gobernadora, que ese voto caiga con dignidad y respeto a quiénes si me han dado la confianza, por eso no voy a declinar, por respeto, por confianza y porque creo que debes ser leal a las causas que impulsas", consideró.













