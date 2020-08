“Nos estamos muriendo de hambre”: Pescadores en crisis

Mazatlán, Sin.- El sector pesquero de Mazatlán prefiere morir en pie de lucha que vivir arrodillado, expresaron los trabajadores del mar al continuar por tercer día consecutivo en el plantón a la entrada de Pemex, a pesar del alto riesgo por la pandemia del coronavirus.

Alberto Montoya manifestó que harán todo lo posible por aguantar y que continuarán ahí hasta que lleguen las autoridades federales con una respuesta sobre el subsidio al precio del diesel marino.

Lamentó las declaraciones del superdelegado, Jaime Montes, de que no habrá subsidio al precio del diesel marino, porque el recurso ya se les dio a los pescadores en el Bienpesca y por la corrupción que existió por año en este programa.

Entre sus principales peticiones está el subsidio al precio del diesel. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

“Queremos saber qué va a pasar con la pesca de arrastre, los pescadores y las maquiladoras de camarón, que venga el comisionado Raúl Elenes, el superdelegado Jaime Montes, a dialogar con nosotros. Los pescadores no le robamos el diesel, que investiguen dónde está la corrupción, quién fue y actúen, pero que no nos lleven en la barbada, vamos a morir en la lucha porque no tenemos qué comer. Estamos que nos morimos de hambre”, dijo.

Por su parte, Mauro Castro insistió en que la temporada está por iniciar y si no salen a las capturas se quedarán sin trabajo las 25 mil familias que dependen de la pesca en Mazatlán.

Además, crítico que hasta en ocho días pudieran tener una reunión con el comisionado, como les dijeron, y que las autoridades estatales tampoco se han acercado, mucho menos los líderes pesqueros.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Señaló que lo único que piden es un precio en el diesel que sea competitivo, además de vigilancia en altamar, porque el changuerismo está desatado en el norte de Sinaloa y sur de Sonora.

Advirtió que los pescadores ribereños ya están solicitando el levantamiento de la veda para salir a pescar.

Si nosotros nos quedamos aquí tampoco vamos a permitir que ellos salgan, porque el mar también es nuestro”, expresó.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

También las mujeres maquiladoras elevaron la voz al pedir respuesta inmediata del gobierno federal, ya que no han apoyado al sector pesquero, ni a quienes viven de esta labor, que se suma a la crisis de varios meses provocado por el Covid-19.

Muchas de nosotras somos madres solteras y aquí estamos en apoyo a los pescadores, porque sin ellos qué vamos hacer, ocupamos que bajen el diesel para que salgan los barcos.

Mujeres maquiladoras

25 mil familias dependen de la pesca en Mazatlán.









