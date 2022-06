“Noroña es un lengua suelta”

Culiacán, Sin.- El senador Mario Zamora, un día después de que se convirtió en “fajador” al retar desde la alta tribuna al diputado Gerardo Fernández Noroña, dijo que este evento se desarrolló cuando él demandaba que se atendiera el exhorto que había hecho hace más de quince días de que el gobierno garantice seguridad a los votantes de los seis estados donde habrá un proceso electoral.

Sin embargo, nadie de Morena ni sus aliados le contestó, al contrario, dijo, Noroña se mostró como siempre lo hace con la oposición: majadero y abusivo, principalmente con las mujeres.

El senador sinaloense, entre bromas señaló que el diputado de Morena no aguanta nada, cuando le cantó un tirito al petista: "no pasa nada, chavalón, yo le entro, con guantes o sin guantes como quiera", le dije y “después Noroña se quejó de que es un hombre de la tercera edad, pero cuando ofende con esa boca viperina a las mujeres no reflexiona que ya es un anciano, siempre está ejerciendo violencia política en contra de las senadoras del PAN.”

CRÍTICA AL GOBIERNO FEDERAL

En entrevista con el Sol de Sinaloa, el senador del PRI y ex candidato a la gubernatura de Sinaloa en el 2021, advierte que es preocupante que en México ya se esté viviendo una dictadura por la forma de actuar del presidente.

Dijo que se tocaba el tema electoral y cuando le tocó subir a tribuna, situación que en el video que circula no se ve, habló del exhorto que había presentado el pasado 18 de mayo para que el gobierno federal convocara junto con las autoridades estatales, locales, electorales, fiscalías a reunirse y coordinarse para presentar un programa que garantice lo que dice la Constitución que el próximo domingo que hay elecciones en seis estados, la gente pueda ir a votar en plena libertad y en uso de sus derechos.

“Lo digo porque ya lo vivimos el año pasado en Sinaloa, no son invenciones, ya nos pasó, por eso nos estamos anticipando para tratar de evitar que haya gente secuestrada, privada de su libertad, levantada como comúnmente se le menciona, todo eso ya lo vivimos”, insiste.

SON OMISOS

Dijo que de parte de Morena y del gobierno no recibió ningún comentario sobre su exhorto, ahí, añadió, anda el mismo secretario de gobernación en campaña los fines de semana, pero nunca se ha dado una reunión de trabajo para que la gente pueda ir a votar con plena libertad.

¡Qué raro…! que Morena no diga nada, reflexionó.

“Personalmente creo que como Senado deberíamos de hacer todos, porque es otro poder, vivimos en una república, entonces, y creo que este es el fondo del tema, ningún compañero de Morena ni de los aliados del gobierno se han manifestado a favor, les digo que no importa por quien vaya a votar la gente, pero que vote en plena libertad, sin la presión y amenazas de nadie y con el riesgo de encontrarse con gente armada”, señaló.

Recordó que mientras estaba en esa disertación en tribuna, su compañera senadora Lily Téllez le dijo que si le podía hacer una pregunta, que es válido y está dentro de las reglas del congreso y mientras elaboraba su pregunta empezó a hacerse de palabras con Noroña y” la verdad, me dio pena, no me pareció el modo de éste tipo que siempre está agrediendo, insultando, provocando, ahí está el video”.

AGREDE A TANTAS MUJERES

Dice que fue cuando intervino: yo se lo dije en el mejor de los planes, con respeto, en buen tono, incluso hasta en son de broma de que si andaba con la sangre muy caliente y con mucho estrés y presiones que había otras maneras de sacarlas, que yo me apuntaba.

El senador sinaloense relata que antes de que concluyera la sesión tuvo que salir para acompañar a Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI a la conferencia de prensa por la situación dijo que está viviendo por un gobierno que desde el poder persigue a los opositores, en clara alusión a lo que puede verse como el deseo de instaurarse como una dictadura, hay que decirlo, porque lo mismo ataca a periodistas que no piensan como él, que arremete a instituciones que defienden la democracia, eso es una dictadura.

Recordó que al regresar al Senado, continuaba la sesión, se acercó a Noroña, pero éste le sacó la vuelta, “pero seguramente nos veremos la semana que entra, pero no es nada del otro mundo, así son los parlamentos”.

Ante los señalamientos de Noroña de que el senador sinaloense estaba atacando a un adulto mayor, Zamora Gastélum dijo que esas exclamaciones las externó cuando él no estaba, pero lo raro, añadió, es que no dice que es adulto mayor cuando agrede a tantas mujeres.

Diputados locales sinaloenses se expresaron en contra de cualquier reto que implique violencia física. Foto: Cortesía | Senado de la República

“El tema no es nada más la mujer, es la posición de poder, ahí no es adulto mayor, simplemente hay que ver Google que está lleno de incidentes de Noroña en contra de las mujeres”.

Precisó que él nunca pensó pegarle y mucho menos a un viejo.

“Yo le advertí que cuando joven tuve la oportunidad de practicar el box, por eso le dije que si tenía presiones, anda con esa sangre caliente pues nos ponemos los guantes y careta y me echo una mano atrás y todavía le aclaré que seguramente la iba a pasar bien, te vas a divertir, pensé que me iba a responder, no lo hizo, pero cuando no estaba en el recinto hizo ese comentario de que yo era abusivo, porque él es un adulto mayor, pero no se da cuenta lo abusivo que es con la lengua”.

Dijo que la gente lo conoce, sabe que no es un tipo violento, que ese no es su antecedente, pero también aclaró que no es un tipo dejado y alguien que constantemente está ofendiendo y está siendo grosero y sobre todo, “ni modo, lo tengo que decir, a mí me enseñaron en mi casa siempre proteger al débil, a las mujeres y éste tipo tiene el antecedente de siempre ensañarse con las mujeres”.

PROTEGEN AL CRIMEN

Respecto a las acusaciones que hizo Lili Téllez de que los legisladores de Morena está protegidos por el crimen organizado y que cómo se iba a poner enfrente de la senadora de Sinaloa sabiendo que tiene todo el respaldo del cártel del Chapo y la senadora Imelda Castro dijo que la iba a demandar, el senador dijo que está en todo su derecho.

“No estaba presente durante esas declaraciones, Lili sabrá por qué habrá dicho eso, pero lo que se hayan dicho, cada quien tendrá sus elementos y argumentos y me parece bien que si alguien siente que falta a la verdad que se recurra a las instancias jurídicas que existen y que sea la justicia la que delibere quien tiene la razón”, señaló,

Sin embargo, el senador sinaloense advirtió que él nada más pone un ejemplo, lo que publicó el semanario Proceso en portada en esta semana: la narco política se expande y hemos estado viendo últimamente un sinnúmero de comentarios, de notas, se ha publicado lo de Sergio Carmona, de Tamaulipas.

SURREALISMO A LO BUÑUEL

Recordó que este personaje cuando fue asesinado se empezaron a dar detalles de sus actividades financieras a campañas políticas en Sinaloa, no sólo hubo financiamiento altamente sospechoso e ilegal, sino también toda una operación, ya divulgada en detalle, del cártel de Sinaloa en contra de la alianza PRI-PAN-PRD, que secuestró a los operadores electorales de la alianza opositora incluyendo al secretario de organización del PRI, durante todo el fin de semana electoral, para paralizar toda la organización, incluso a muchos representantes de casilla claves.

“Yo no digo que las filtraciones de la DEA sean reales o no, habría que revisarlas, pero es un tema que es cada día más recurrente en el exterior, ahí están las declaraciones del ex fiscal de los Estados Unidos y de distintos senadores y congresistas que empiezan a llamar a México narco estado”, indicó.

Otra, dijo, cuando vimos lo que sucedió en la reciente gira presidencial que iban a supervisar una carretera los periodistas que formaban parte de la gira, son detenidos por un retén , no autorizado, no del ejército, no de la marina y el presidente trata de negarlo y el gobernador dice que lo mandó poner Felipe Calderón, me parece increíble

“Estamos viviendo una época del mayor surrealismo que ni el mismo Buñuel hubiera imaginado en su mejor película, me cae, por eso, digo que es un gobierno que se lleva sacándole la vuelta a los temas importantes”.

Insistió de que durante el debate que se dio el martes, qué le costaba al diputado Noroña decir de acuerdo hagamos un exhorto todo el senado para que el gobierno federal coordine con todas las instancias y den a conocer un programa con la plena certeza de que habrá elecciones limpias, de que habrá elecciones pacíficas y que la gente podrá ir con total libertar a depositar su voto a una casilla, sin caer en ningún tipo de riesgo.

Zamora Gastélum reiteró que su preocupación es que en los estados donde van a tener elecciones, no pase lo que pasó en Sinaloa donde todo mundo sabe porque quedó documentado, hay muchísimos elementos, insisto, es por eso que buscamos que las cosas sean mejor y no peor.

“Imaginemos que el año pasado, hubiera habido un programa de apoyo al proceso de todas las autoridades bien coordinadas, seguramente a la primera casilla donde se hubiera reportado una persona armada, llega de inmediato la autoridad, por eso, lo único que estamos buscando es cómo le hacemos para que a México le vaya mejor”, concluyó.