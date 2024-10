No tiene pa’ cuándo terminar la obra en el Fovissste de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Los trabajos en el colector de la avenida Mazatlán, en el Fovissste Playa Azul, no han dejado de causar molestias a habitantes, comerciantes y derechohabientes, afectados desde que iniciaron las obras el 28 de agosto.

Aunque se anunció que concluirían el 6 de septiembre, el retraso de casi un mes sin una nueva fecha ha generado problemas tanto económicos como de movilidad en la zona.

Puedes leer: Mazatlán tendrá monumento dedicado a Pablo Neruda… y costará casi 500 mil pesos

Los comerciantes locales, como una vendedora de tamales ubicada afuera de la clínica del Issste, han reportado una disminución considerable en sus ventas.

Antes, los automovilistas solían detenerse a comprar, pero el tráfico actual ha alejado a los clientes.

"No, hombre, mucho carro que pasaba por aquí para llevarse algo de desayunar ahora se van de paso por la otra vía, ¿ahora por dónde pasan?, no se puede, van a dejar este recuerdo para la que va a entrar de alcalde (sa), nos ha pegado en las ventas, la verdad", mencionó Alejandra, quien atiende el puesto junto a su familia.

Los derechohabientes también han expresado su inconformidad al señalar que el mayor inconveniente es el congestionamiento vial que ha dificultado el acceso a la clínica y las viviendas cercanas.

"Es muy molesto tener todo esto aquí, hasta ahorita me di cuenta de que tenía que terminar desde hace casi un mes, no es posible que prometan algo y no lo cumplan, sabiendo todos los carros que pasan por aquí, no es posible que ocurra todo esto la verdad, ya es para que lo hubieran terminado", Guadalupe, quien estaba en los alrededores de la clínica del Issste.