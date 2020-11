No se prevé aumento en el predial: Victoria Sánchez

Culiacán, Sin.- La presidenta de la Comisión de Hacienda, Victoria Sánchez Peña aseguró que hasta el momento no se vislumbra ningún aumento al predial en los 18 municipios del estado.

El Congreso del Estado de Sinaloa dio primera lectura al decreto que establece los valores unitarios del suelo y de las construcciones de siete de los 18 municipios: Cosalá Guasave, Sinaloa, Badiraguato, Rosario, Salvador Alvarado y San Ignacio y en ninguno de ellos se establecen aumentos, sin embargo, dijo que la mayoría de los municipios no enviaron sus tablas catastrales y ahí pudiera haber sorpresas.

La diputada Sánchez Peña destacó que el Jurídico del Congreso del Estado le reportó que las propuestas que llegaron al Poder Legislativo no traen incrementos.

“No vienen incrementos, pero todavía no se entra al análisis ya que con las tablas catastrales los ayuntamientos calculan el cobro del impuesto predial, pero los que no los mandaron en Octubre quizá Catastro no hizo la actualización de los valores unitarios y ahí es donde se complica”, indicó.

La diputada de Morena reiteró que se trae un retraso de las iniciativas, pero independientemente de eso, el congreso tendrá que trabajar con responsabilidad.

“Tendríamos que ver que hay un cambio de un año a otro y que en algunas zonas se otorgaron servicios, o algún decremento, pero los ayuntamientos debieron trabajar y presentar ese estudio al congreso para dar la formalidad”, indicó.

A las iniciativas que se leyeron se les dispensó la segunda lectura y se turnaron a la Comisión de Hacienda Pública y Administración para su estudio y la elaboración de los correspondientes dictámenes.

En las iniciativas leídas se precisa que es atribución de los ayuntamientos proponer al Congreso del Estado de Sinaloa, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios del suelo y de las construcciones; las cuales servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Empero, dijo que los ayuntamientos que no presentaron sus iniciativas se atienen a la reforma a la Ley de Hacienda Municipal sobre el predial que ya se dictaminó donde en el segundo transitorio se contempla una nueva base para el cálculo del impuesto de acuerdo a los valores que tenga el gobierno del estado con los municipios.













