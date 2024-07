No se han suspendido actividades deportivas por canícula; PC

Mazatlán, Sin.- Pese al inicio de la canícula, con temperaturas de 33 grados centígrados y sensación térmica de 41, no se han restringido las actividades deportivas ni al aire libre en Mazatlán.

Eloy Ruiz Gastélum, coordinador de Protección Civil, señaló que espacios como el Faro Mazatlán siguen operando de manera normal, sin la necesidad de restringir el acceso cuando la radiación solar es más fuerte.

"No, no ha habido necesidad de restringir las actividades, recordando que son los 40 días más calurosos de la temporada de verano, se abre la necesidad de restringir este tipo de actividades no solamente las que tenemos en el faro, sino las que pudiese llegar a presentarse en espacios públicos", dijo.

Recomendaciones

Algunas de las recomendaciones para evitar golpes de calor o descompensaciones son:

Mantenerse hidratado con agua natural

Utilizar ropa de colores claros y de preferencia de manga larga

Usar bloqueador solar

Evitar hacer actividad física entre las 11:00 y 16:00 horas.

Síntomas

Los síntomas de un golpe de calor son:

Dolor de cabeza

Piel y lengua reseca

Sensación de calor

Dolor en el estómago o diarrea