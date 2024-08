No se ha resuelto denuncia contra policías por abuso de autoridad

Mazatlán, Sin.- A poco más de un mes de los hechos o urrifos durante un operativo de detención realizado por el Grupo Táctico de la Secretaría de Seguridad Públicalica en la colonia Lomas del Ébano, no se ha resuelto la denuncia contra los policías por abuso de autoridad.

Además del Órgano Interno de Control, también se lleva el caso en la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), detalló el secretario de esta dependencia, Othoniel Barrón Valdez.

"Esas son investigaciones que trae la unidad de Asuntos Internos, no tengo mando directo, Son ellos los que están realizando cada una de las diligencias, probablemente lo turnen al Órgano Interno de Control, ya depende de ese ente investigador, hasta ahorita no hay información, no intervengo, no quiero intervenir para que no haya malinterpretación "estás interviniendo a favor", hasta que ellos lo determinen", dijo.

Agregó que estos son procesos largos además se parte del derecho de la presunción de inocencia de los elementos denunciados por lo que estos siguen activos en la corporación.

"Son procesos largos, hay una presunción de inocencia, existe un procedimiento a seguir para que las cosas se hagan bien, a veces de manera apresurada tomamos decisiones de manera precautorias y salen contraproducentes, violentamos un derecho", agregó.

Para saber

Recientemente el titular del Órgano Interno de Control, Rafael Padilla Díaz, mencionó que no hay un tiempo estimado para dar un resolutivo a la denuncia, ya que lo más tardado es acreditar el tiempo modo y lugar del hecho, pese a que existen videos de lo sucedido.