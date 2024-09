¡No se equivoquen pescadores! Capitanía de Puerto no fija fechas para pescar

Mazatlán, Sin.- Capitanía de Puerto en Mazatlán no tiene injerencia en las fechas para la salida de embarcaciones pesqueras a altamar, pero sí facilita la preparación de los barcos para que estén listos y cuenten con la documentación adecuada, informó Luis Antonio Barreiro Varela.

El capitán de Puerto local dijo esto en respuesta a la inquietud de los pescadores del sistema lagunario Huizache-Caimanero, quienes consideran prematura la fecha para levantar la veda, pues temen que aplazarla de capturas favorezca a pescadores furtivos.

“Nosotros hacemos todo lo posible para apoyar a todos, pero en las diferentes reuniones que tenemos, cuando me piden mi punto de vista, lo doy. Ahí no puedo decir fechas ni nada de eso, ya no me corresponde. Lo que me corresponde es apoyarlos para que estén listos con toda su documentación bien, y los barcos puedan zarpar sin problema", explicó Barreiro Varela.

Sobre la revisión de las embarcaciones, el capitán aseguró que todas deben salir con su certificado de seguridad, el cual garantiza que están en condiciones para una navegación segura.

"Extinguidores, chalecos salvavidas, y la revisión del casco son algunos de los puntos que deben ser evaluados para que las navegaciones sean más seguras", añadió Barreiro Varela.

En cuanto a los incidentes recientes, como una explosión ocurrida en un barco, el capitán comentó que este tipo de accidentes suelen darse cuando no se toman las debidas precauciones al realizar trabajos de soldadura.

"Lo hacen en días festivos, cuando no hay tanta gente que pudiera apoyarlos. No sé si lo hacen para que no se den cuenta los demás, pero ese sábado no había nadie más y era difícil poderles ayudar", lamentó.

Además, Barreiro Varela aclaró que la Capitanía es responsable de verificar que los tripulantes coincidan con las listas presentadas antes de zarpar.

"Somos muy estrictos en eso. Si alguno está a bordo y no aparece en la lista de tripulantes, se tiene que bajar del barco", enfatizó.

Aunque hasta ahora no ha sido necesario sancionar a ninguna embarcación o tripulante, se podría aplicar una sanción en caso de reincidencia, advirtió.

"Primero se dan apercibimientos, y si se repite, puede haber sanciones, pero hasta ahora ha habido buena comunicación entre los armadores, las tripulaciones y la Capitanía", concluyó.