No queremos que nos audite quien no tiene competencia: Madueña Molina

No nos negamos a la auditoría de los recursos, pero esta debe hacerla quien esté facultado, fue el argumento del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, quien aseguró que la Auditoría Superior del Estado (ASE) no tiene facultades para auditar los recursos de la casa de estudio.

Al tratarse de un recurso federal, el único ente que puede auditar los recursos de la universidad es la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y aquel que autorice el Consejo Universitario, informó Madueña Molina.

También puedes leer: Fiscalización de recursos de la UAS son competencias de la ASF no de la Auditoría local

“La ASE no tiene competencia, quien tiene competencia es la Auditoría Superior de la Federación y es la que nos está auditando”, declaró.

El rector de la casa rosalina anunció que en este momento la UAS se encuentra en tres auditorías de la ASF y el órgano aprobado por el Consejo Universitario y la Contraloría Social integrada por diputados, el Gobierno del Estado y sociedad civil.

“Nosotros tenemos ahorita tres auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, tenemos una auditoría del ente que aprobó el consejo universitario a propuesta de la contraloría social, que la conforman diputados, hay uno de cada fracción parlamentaria, hay un representante de Gobierno del Estado, además de organismos de la sociedad civil”, sostuvo.

Madueña Molina aseguró que no se oponen a la fiscalización de los recursos, pero sí a que lo haga un ente que no tiene competencia para hacerlo.

“Dicen que no queremos que nos auditen. No, no escondemos nada. No queremos que nos auditen quienes no tienen competencia, nosotros con la ley en la mano les hemos demostrado todo eso”, concluyó.