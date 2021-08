No podemos ver como menores las muertes de mujeres: ISMujeres

Culiacán, Sin.- Los casos de violencia y muerte se encuentran a la alza en contra de las mujeres sinaloenses, no pueden seguir siendo vistas como menores, ya es hora de que las autoridades del gobierno estatal y municipales coadyuven para erradicar la violencia de género en el estado; manifestó la Directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres, Laura González Bon.

La funcionaria señaló que ha sido en la época de pandemia, en donde más se han disparado los casos de violencia en contra de las mujeres y donde los feminicidios se encuentran en aumento, pues en el confinamiento por evitar el contagio del Covid-19, las féminas han encontrado al enemigo.

"Resulta que la pandemia nos recluyo en los hogares, pero han sido los hogares donde ha habido el mayor riesgo que hemos tenido las mujeres porque ahí se encontró al enemigo, por desgracia todos esos feminicidios ya sabemos que para hacerlo, hay una razón de género", subrayó.

Ante esto, dijo que ya es hora de crear políticas transversales acompañadas de presupuestos que logren la efectividad de programas preventivos y de investigación en casos que no han obtenido justicia.

"Sí se requiere una acción inmediata, una política transversal, pero sobre todo, que se entienda desde cada instancia que no podemos ver como menores las muertes en mujeres, es decir son doblemente importantes, porque a las mujeres que las matan por feminicidio las matan por el hecho de ser mujeres y esa no es una razón ni debe serlo nunca, no son números son familias que sufren porque les falta una integrante que les fue arrebatada de manera violenta", aludió.

Como primer paso, González Bon, ha propuesto al estado la creación de un programa de capacitación en materia de políticas de género aplicada a toda la administración pública, para que así, los servidores públicos tengan una visión de servicio con perspectiva de género.

Aunado a eso, dijo que propondrá a la secretaría de gobernación, la convocatoria de todas las dependencias de gobierno para buscar trabajar en equipo, accionar y bajar los índices de violencia contra las mujeres.

"Vamos a solicitar que sea la Secretaría general de gobierno como autoridad que se convoque a una mesa para hacer un análisis, si necesitamos que se convoque a la autoridad", manifestó.

En los últimos 15 días, al menos cuatro feminicidios se han presentado en el estado, siendo el caso más violentos el feminicidio de Patricia Ureta a manos de su ex pareja en la comunidad de "El Tigre", en Navolato, y el asesinato de las jóvenes Evelin y Karina en la comunidad de "Las tapias".





















