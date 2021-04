No pediré seguridad, pero si me la mandan bienvenida: Mario Zamora

Culiuacán, Sin.- Tras darse a conocer que seis municipios de Sinaloa representaban un foco rojo en el tema electoral, el candidato a la gubernatura de Sinaloa por la alianza PRI-PAN-PRD, Mario Zamora Gastélum, aseguró que no solicitará seguridad el próximo seis de junio día de las elecciones.

El candidato de la alianza “Va por Sinaloa”, externó que si en dado caso la autoridad se la llega a brindar será bienvenida, sin embargo, no la solicitará por parte de su partido.

“No solicitaré seguridad, pero si me la mandan, bienvenida. Hay que respetar las reglas del juego. Si la autoridad nos dice 'oiga, candidato usted debe traer seguridad', pues adelante, pero solicitarla por nuestra parte, no”, mencionó.

Zamora Gastélum, consideró importante que todos los ciudadanos cuiden la elección, pues dijo que es una responsabilidad social y también del gobierno garantizar la seguridad de los votantes.

“Y yo le pido al gobierno, que es a quien le toca, que resguarde, que cuide a todos los ciudadanos para que con libertad puedan ir a emitir su voto, que tan importante es en esta elección”, expuso.

Cabe mencionar que, de acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad Pública, Culiacán, Concordia, El Rosario, Choix , Sinaloa de Leyva y Badiraguato han representado zonas de riesgo en procesos electorales anteriores, en donde se ha registrado la presencia de hombres armados incluso robo de material electoral.

















