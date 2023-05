No nos han notificado de ninguna denuncia: Jesús Madueña

Tras las cuatro denuncias penales que se han interpuesto ante la Fiscalía General del Estado en contra del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina, hasta el momento no se ha sido notificado de ninguna, informó el propio rector.

El líder de la máxima casa de estudios explicó que solo se ha enterado a través de los medios de comunicación sobre estas denuncias, que ayer confirmó la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñonez, que se tienen interpuestas en contra del rector.

“No, solamente me he enterado por los medios de comunicación, hay medios de comunicación que hasta tienen el número de carpeta y a nosotros no nos han notificado absolutamente nada todavía”, señaló.

Ante tal situación, el rector mencionó que recientemente acudió a instalaciones de la universidad personal de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, en dónde solicitaron información, tomaron fotografías de la institución educativa, y a pesar de que se le ha solicitado a la Fiscalía acceso a la carpeta, no ha habido ninguna respuesta.

En cuanto a la posibilidad de una marcha masiva que se aprobó en el Consejo Universitario para defender la autonomía universitaria, el rector señaló que no se ha tomado la decisión de cuándo se estaría realizando. Sin embargo, si las autoridades ejecutan alguna orden de aprehensión en contra de algún universitario, se estaría convocando a la movilización estatal.

Comunidad universitaria

“Estamos valorando muchas cosas, habrá momentos en que si la agresión ya es; por ejemplo si hay alguna orden de aprehensión, la comunidad se tiene que expresar, yo veo una comunidad unida en la universidad, una comunidad que está muy solidaria con lo que está pasando, y creo en cualquier momento podemos hacer uso de ese elemento”, destacó.

Finalmente, añadió que a pesar de aproximarse el periodo vacacional el rector comentó que la comunidad de profesores, alumnos, trabajadores está siempre atenta y alerta, para cualquier llamado que se haga con las autoridades de la universidad para defender a la UAS.