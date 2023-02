"No nos corresponde ir a buscar a las víctimas": comisionada de atención a víctimas

Culiacán, Sin.- No nos corresponde ir a buscar a las víctimas y no tenemos un registro de ellas, fue la respuesta de la titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, Gloria Armida Uriarte Uriarte, al cuestionarla sobre las víctimas de los hechos violentos del segundo Culiacanazo.

A más de un mes de los actos violentos del 5 de enero, la Comisionada de Atención Integral a Víctimas informó que no han visitado la comunidad de Jesús María, epicentro de los hechos violentos.

También te puede interesar: Consejo Estatal de Seguridad propone acciones para no repetir un tercer Culiacanazo

“Propiamente de Jesús María nosotros no hemos acudido a atender en ese lugar”, informó Uriarte Uriarte.

“Lo que pasa es que nuestra función no es ir propiamente a los lugares a buscar víctimas”.

La funcionaria estatal comentó que el trabajo de la Comisión de Atención a Víctimas se deriva de las denuncias que le envía la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Sin embargo, hasta este momento no cuentan con un registro certero del número de víctimas que resultaron del segundo Culiacanazo.

“Nosotros no, se deriva a través de denuncias, Fiscalía es quien nos refiere mediante oficios las atenciones que debemos tener para con las víctimas con Derechos Humanos”, sostuvo.

“Al momento tenemos algunos requerimientos de Derechos Humanos. Nos hablan de un número de víctimas, pero ni ellos tampoco tienen un número de víctimas seguro, no está confirmado el número de víctimas, hablan de un posible número pero no confirmado. Me llega un oficio en el que manejan un número de 150 pero me reportan solamente a uno de derechos humanos”.

Gloria Armida Uriarte declaró que desconoce el motivo por el que no hay denuncias o reporte de víctimas en la comunidad de Jesús María, o en general, en el estado de Sinaloa tras los hechos violentos.

“En el caso de Jesús María, fiscalía no me ha reportado ninguno de estos casos, no se si no hay denuncia o las personas no quieren denunciar”, expresó.

Hasta el momento solo ocho personas se han acercado a la Comisión Estatal de Atención Integral de Víctimas para solicitar asesoría jurídica, ayudas económicas y búsqueda de personas desaparecidas.

Local Cierra 2022 con 898 denuncias de desaparecidos, colectivo afirma que son más

Mañana la Comisión acudirá a La Cruz, Elota, para promocionar los servicios que ofrecen y mantener un acercamiento con la población. Sin embargo, no hay una fecha para visitar y atender la comunidad de Jesús María donde se registraron diversas formas de agresión y violación a derechos humanos.

“Mañana tenemos una visita en La Cruz para ver por qué de algunas entidades no nos reportan víctimas, tenemos el proyecto de visitar Jesús María, espero que esta semana”, concluyó.