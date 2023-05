No me ayuda, lo único que hace es confundir, Rocha sobre tweet de SE Federal

Culiacán, Sin.- Después del anuncio que dio el gobernador Rubén Rocha Moya en su conferencia de prensa "Semanera" de que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, se aplicará desde ya aranceles al maíz que se pretenda importar a México, la Secretaría de Economía que encabeza Raquel Buenrostro publicó un Twitter donde niega tal acción.

“Respecto a información publicada el día de hoy 3 de mayo, la cual señala: “Advierten aranceles de AMLO a maíz importado”, la Secretaría de Economía hace la siguiente precisión:

No se impondrán aranceles al maíz, se respetarán los Acuerdos Internacionales y, por el contrario, el @GobiernoMX impulsa una política de cero aranceles a productos de la canasta básica para combatir los efectos de la inflación global y apoyar a la economía popular, principalmente en lo que respecta al maíz para consumo humano”, dice la publicación de la SE.

El mandatario estatal, aseguró que los productores agrícolas de Sinaloa no deben de estar confundidos, sí habrá aranceles de 4 mil pesos a la importación de maíz blanco a México.

“Lo que hace no me ayuda, lo que hago yo es que los productores entiendan. Estamos haciendo un esfuerzo porque no es cualquier cosa para que haya descuidos en una Secretaría a la que se le ocurre publicar una aclaración que lo único que hace es meter confusión”, señaló.

Aranceles

Asimismo, Rocha Moya adelantó que no buscará un acercamiento con la Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez, ya que reiteró que AMLO fue muy claro al ordenarle que establezca los 4 mil pesos de arancel para quienes deseen comprar el maíz por debajo del precio base que se estableció en el país.

Finalmente, ante tal declaración de la Secretaría de Economía algunos productores agrícolas expresaron su molestia, por lo que el gobernador reiteró que no deben de estar confundidos y deben de confiar en lo que él les informó en las reuniones privadas.