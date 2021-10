No más tranzas con el dinero del pueblo: Feliciano Castro

Culiacán, Sin.- El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Feliciano Castro Meléndrez, al fijar su posicionamiento en tribuna, aseguró que morena buscará consolidar las políticas públicas de la Cuarta Transformación legislando con patriotismo, racionalidad, tolerancia, dejando a un lado las tranzas para cuidar el dinero del pueblo.

El coordinador del grupo mayoritario del Poder Legislativo al hablar de la agenda legislativa consideró que en este primer periodo de sesiones deberán de discutir y aprobar la despenalización del aborto, porque forma parte de los principios y programas de Morena y por la existencia de un mandato judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Igualmente habló de la necesidad de transformar el diseño institucional de los poderes del Estado y de las diversas instancias de los gobiernos con base a la austeridad republicana, la rendición de cuentas y la transparencia combatiendo la corrupción y la impunidad, adelantando que los legisladores que no le sirvan a la sociedad deberán irse.

“No más tranzas con el dinero del pueblo. La garantía de un Sinaloa mejor es la participación directa de la gente en el control del gobierno y el ejercicio del poder; avanzaremos en reformar la Constitución Local y la Ley de Participación Ciudadana para afirmar la Consulta Popular y la Revocación del Mandato Popular”, manifestó.

Aseguró que privilegiarán la sana división de poderes, la austeridad, la rendición de cuentas, el combate frontal a la corrupción, el parlamento abierto e invitó a todos los legisladores a responderles a los ciudadanos.

“Escuchémonos, trascendamos. Nuestra responsabilidad es darle a la política el sentido ético para que prevalezca la cultura del pueblo, la gente nos dijo a todos: los candidatos llegan, prometen, se van y no vuelven. Es una larga historia de promesas, combatir la corrupción y hacer de la austeridad la premisa para la organización de las instituciones del estado”, indicó.

Foto: Irene Medrano Villanueva | El Sol de Sinaloa

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, aseguró que Morena construirá una agenda legislativa común que deberá responder al diálogo, la construcción de acuerdos con todas las fuerzas políticas, tratando todos los temas de una manera transparente y clara.

Castro Melendrez invitó a los 40 diputados integrantes de esta Sesenta y Cuatro Legislatura a construir una agenda común que ponga en el centro los intereses del pueblo de Sinaloa, abogando por las libertades y los derechos de todas y todos, y para ello adelantó un decálogo que habrá de regir los trabajos del ejercicio constitucional de esta Legislatura.

En un posicionamiento de cerca de 40 minutos el diputado de Morena, no olvidó el dos de octubre, la entrega de los luchadores sociales nombrando a algunos de ellos.

En Sesión Pública Ordinaria, fue integrada la Junta de Coordinación Política, órgano conductor y coordinador del trabajo legislativo.



La Jucopo es presidida por el diputado @feliccastro.



Más: 👉🏼https://t.co/oxKojUGHay pic.twitter.com/r5M2Xn7mOT — Congreso del Estado de Sinaloa (@congresosinaloa) October 5, 2021

Por su parte la coordinadora de la bancada del PAS, Alba Virgen Montes, hablo de la unidad que hay con el grupo parlamentario de Morena, no es coyuntural, por el contrario, dijo que aspiran y trabajarán para que perdure a corto, mediano y largo plazo, dado que los objetivos que los unieron están basados en principios, valores y perspectivas, por el bien de Sinaloa,

La pasista dejó en claro que no siempre habrá consensos por lo que pidió que eso no asuste ni sorprenda si no se ponen de acuerdo, ya que a veces hasta resulta positivo y sano que algunas ocasiones haya disensos.













