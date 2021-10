“No más abusos policiacos", exclaman periodistas

Mazatlán, Sin.- Compañeros reporteros, fotógrafos, universitarios, abogados y miembros de la Asociación de Surfistas de Mazatlán, se solidarizaron y en una sola voz exigieron parar los excesos y abusos policiacos.

Reunidos en el parque de Ciudades Hermanas, a unos metros de donde se llevaba a cabo una Cena de Gala en beneficio de la asociación civil y albergue para personas adultas “Una Gota en el Océano”, los periodistas de los diferentes medios de comunicación se pronunciaron en contra de los abusos que cometieron elementos policiacos en contra de surfistas y dos fotorreporteros el pasado miércoles.

“Queremos respeto para los periodistas, que no pasen abusos los ciudadanos como los reporteros, queremos respeto para la prensa”, manifestaron algunos compañeros periodistas.

“Somos periodistas, no somos delincuentes”, expresó otra periodista por su parte.

Por lo menos unas 50 personas estuvieron presentes en la manifestación que se llevaba a cabo a unos metros de un evento de gala que aglomeró a la clase política, funcionarios del Gobierno del Estado y municipales, empresarios y de la sociedad mazatleca.

Ahí, un integrante de la Asociación de Surfistas de Mazatlán alzó la voz y denunció que los policías los tratan como viles delincuentes, nomás porque los ven caminando en sandalias, sin camisa y cargando su tabla de surfear.

La mañana del miércoles, luego del paso del huracán “Pamela”, policías del Grupo Capta desalojaron a la fuerza y con exceso a unos practicantes del surf en el área de Playa Pinitos. Abuso que fue documentado por dos fotoperiodistas de un portal de noticias local. A los minutos, los policías se dejaron ir contra los periodistas y con uso excesivo de fuerza, los obligaron a subirse a una patrulla.

“Soy jubilado de Teléfonos de México, y me ven en la calle y me tratan como un delincuente y no se vale. Exigimos respeto para todos”, exclamó un ciudadano que informó del maltrato que recibe de los agentes policiacos.

“En varias ocasiones nos ha pasado lo mismo, en varias ocasiones cuando no hay mal tiempo, si ellos te ven caminando con una tabla, eres sinónimo que eres un delincuente y eso no es verdad, habemos gente profesional, habemos gente trabajadora, todo lo que se parece es, nos tienen etiquetados, nos ven como vagos, porque andamos en short, sin camisa, porque andamos en la playa, con tatuajes”, afirmó como miembro surfista que estuvieron solidarizándose con los reporteros y fotógrafos.

Exigieron parar ese estigma de que son unos vagos y drogadictos, porque no lo son.

Ahí, estaban compañeros que practican el surfismo en las olas y que sufrieron el exceso policiaco, quienes expresaron su confianza de que eso ya no vuelva a ocurrir.

Los reporteros y fotógrafos de los distintos medios de comunicación cobijaron con su apoyo y respaldo a sus compañeros Erick y Bryan, quienes estuvieron ahí presentes en la manifestación.

Estos dos fotoperiodistas ya interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público y ante Derechos Humanos, al igual que los surfeadores que sufrieron exceso policiaco.

Y mientras en la Cena de Gala la Camarata del teatro Ángela Peralta se preparaba para deleitar a los presentes, los compañeros periodistas expresaron en todo lo alto la exigencia de que se acaben los abusos policiacos "No más abusos policiacos, no más abusos policiacos".









