No hubo sinaloenses acarreados a la marcha de AMLO, asegura Rocha

Culiacán, Sin.- Después de la marcha qué se realizó el pasado domingo en Ciudad de México para celebrar los 4 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que no hubo acarreo de sinaloenses para participar en dicho evento.

Asimismo, el gobernador expulsó haberla pasado muy bien durante el recorrido de la marcha, donde pudo convivir con muchos simpatizantes, desde ciudadanos, políticos, funcionarios federales, al igual que estatales, municipales, y el propio mandatario federal.

También puedes leer: Marcha de AMLO fue capricho costoso para los mexicanos: Roxana Rubio

Rocha Moya enfatizó que, en tiempos pasados, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernaban nuestro país, los acarreos eran muy normales, ya que el mismo partido les pagaba a personas para qué conformarán contingentes asistiendo a eventos políticos sin saber de qué se trata van a los que asistían.

El mandatario estatal recalcó qué los acarreos se terminaron desde que el PRI no está a cargo de la presidencia de México.

"Ya no existen los acarreos, los acarreos eran del PRI, era cuando llevaban a la gente inocente y que no sabían ni a que iban, esos eran los acarreos, ahora no existen. Los que van arriba de un camión no son acarreados, porque por internet no pueden ir, tienen que ir en un camión", externo.

Reveló en la marcha participaron un total de un millón 200 mil simpatizantes del movimiento, de los cuales más de 10 mil eran Sinaloenses.

Al terminar, aclaró que las personas que asistieron a la marcha en apoyo al presidente de la República fue por voluntad propia y que todos se juntaron para cooperar en el traslado de los camiones desde el estado hasta la Ciudad de México.