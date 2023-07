No hubo cateo en la UAS para no causar daños: fiscal

Culiacán, Sin.- La Fiscalía General del Estado no quiso causar daños a los edificios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por eso desistieron de catear las oficinas que integran el campus Buelna.

Esto fue afirmado por la titular del órgano de investigación, Sara Bruna Quiñónez Estrada, quien dijo que los agentes de la FGE contaban con todo lo necesario para ejecutar la orden de cateo.

También puedes leer: Agentes de la Fiscalía General el Estado llegan a catear rectoría de la UAS

Esta mañana agentes de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica de Sinaloa acudieron esta mañana para ejecutar una orden de cateo autorizada por un juez para complementar la investigación de la presunta comisión del delito de desempeño irregular de la función pública.

"De momento no estamos valorando el volver, nosotros no quisimos llegar a un enfrentamiento y causar daños a la institución", comentó.

Además, la fiscal recordó que durante el intento de cateo no se permitió el ingreso a los agentes al Campus Buelna porque al ser periodo vacacional no había personal y el guardia con la llave no estaba presente.

"No es verdad eso porque había gente trabajando al interior, no sé si haya algunas gentes de vacaciones o si se están rotando, pero dentro del edificio se miraba bastante gente", declaró la fiscal.

Quiñónez Estrada consideró la negativa en abrir las puertas del Campus Buelna como una estrategia.

Dijo que las autoridades de la UAS saben que la FGE es respetuosa de la institución educativa y que se aprovecharon de eso.

"Están obstruyendo de manera muy evidente nuestra acción persecutoria del delito", agregó.

Planes a futuro

La fiscal señaló que se podría realizar una nueva solicitud de cateo para la UAS, de manera similar especuló que en caso de otra negativa por parte de la universidad a ser cateada se podría abrir una carpeta por abuso de autoridad, tal y como cuando se negaron a ser auditados por la Auditoría Superior del Estado en el mes de abril.