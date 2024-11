No hizo nada en campaña: tunden a Merary Villegas aspirantes a la presidencia de Morena

Culiacán, Sin.- La política sinaloense Merary Villegas, quien actualmente es dirigente de Morena en Sinaloa, no hizo campaña durante el proceso electoral recién culminado ni apoyó a todos los candidatos abanderados del partido oficialista, afirmaron los dos aspirantes a la dirigencia de la fuerza guinda, Pedro Lobo y Almendra Negrete.

En una rueda de prensa realizada en el Congreso del Estado, los legisladores con licencia convocaron a la prensa para criticar la gestión de Merary como presidenta del partido.

Esto, en vísperas de que el Consejo Ejecutivo Nacional de Morena sesione para decidir si la dirigencia del partido en Sinaloa será renovada o si Villegas culminará su periodo, que tiene como fin el 2025.

Primero hizo uso de la voz Negrete, quien afirmó que Merary no apoyó al resto de los candidatos en el proceso electoral. Aunado a esto, dijo que la también diputada federal electa con licencia acaparó los recursos y materiales del partido para promocionar su imagen durante la campaña.

“Los mismos recursos del partido no se podían acceder a ellos. Como 90 veces le pedimos las unidades, las camionetas, y las tenía haciendo campañas solo para ella, y que a mí no me diga que son mentiras porque personalmente le mandé un oficio. Si no las entrega, vamos a usar la fuerza pública. No solo hizo campaña para ella, sino que además los recursos también los redireccionó hacia ella. A los compañeros nos tocó prestarles dinero porque no se pudo gestionar”, sostuvo.

Al ser integrante del Consejo Nacional partidista, Almendra sostuvo que buscará promover la renovación para que la dirigencia sea ocupada por Lobo, por ella u otra persona que sí esté comprometida con el partido.

Detalló que para diciembre habrá un congreso donde se decidirá si se renovará la presidencia o si Merary culminará su periodo.