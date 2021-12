No hay terrenos para apoyar a familias desalojadas, asegura el alcalde de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Mientras el secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zataráin, dijo que ese es un problema entre particulares, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres informó que no cuentan con la capacidad ni terrenos para apoyar a las familias que fueron desalojadas este miércoles de la invasión de San Jorge.

“Yo no los voy a engañar, a mí no me gusta mentir, les hablo claro, estoy con ellos en lo que podamos ayudarlos, pero no podemos darles casa, ya sabían ellos que estaban en esa situación. No tenemos terrenos (donde reubicarlos)”, manifestó.

El alcalde Benítez Torres manifestó que es grave esta situación que duele por las fechas en las que suceden, sin embargo, consideró que ellos debieron haber tomado previamente las medidas pertinentes, ya que sabían de este problema.

“Acuérdense que eso es entre particulares y es la orden de un juez y no podemos hacer nada”, indicó.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento dijo que se deberá de ver quién tiene necesidad de vivienda y quien no, haciendo un censo porque así como los colonos desalojados, hay más gente en las mismas condiciones con necesidad de vivienda.

"El problema de vivienda es un problema en el estado que nunca termina y en Mazatlán tengo de conocerlo más de 30 años, yo lo conocí con el tema del Infiernillo, las invasiones de la Pancho Villa, Dorados de Villa, etcétera, de aquellos tiempos y siempre ha sido esa dinámica y siempre termina en lo mismo, desalojo, jaloneos y a veces el dueño cede, vende y lotifica y se llega a acuerdos. Hay que esperar que se apacigüen las aguas y admirar la manera de como podemos ayudar en este conflicto", explicó el funcionario municipal al reiterar que es un problema entre particulares y los mismos colonos.

González Zataráin no descartó que como este problema, surjan muchos otros, por lo que propuso que debe intervenir tanto el Gobierno del Estado y junto con Gobierno Federal se busquen soluciones más de fondo y no estar solo apagando fuegos, porque el municipio no puede solo, ya que es imposible, y se necesita de los tres niveles de gobierno.













