No hay repunte de Covid-19 en Sinaloa asegura Secretaría de Salud

Culiacán. Sin-. El secretario de Salud en Sinaloa, Cuitlahuac Gonzales Galindo, desmintió que en la entidad, se haya presenciado un repunte de nuevos casos de Covid-19.

Esto, luego de que en redes sociales circulara un mensaje en el que se alarmaba un repunte de contagios.

También puedes leer: ¿Cómo detectar un golpe de calor?

El funcionario estatal precisó que la incidencia de nuevos casos se encuentra en niveles manejables y que esto se ha garantizado gracias a las acciones de prevención y vacunación implementadas.

Asimismo, dijo que la incidencia de hospitalizaron y decesos por esta causa, se han mantenido a la baja desde hace ya varias semanas.

Local Aseguran medicamentos para pacientes del Hospital Pediátrico

“Ha habido variantes, variaciones, como les hemos comentado, va a haber semanas en las que habrá variaciones, va a haber semanas en las que puede subir un poco y de esa manera es como se va a comportar, pero no podemos considerar un rebrote en este momento, va a haber eventos aislados, sí se va a presentar, pero acuérdense que los niños van a presentar la enfermedad y pudieran no tener mayor repercusión”, manifestó.

González Galindo precisó que no se puede considerar un repunte de casos y que aunque se tienen algunos casos de pacientes internados, estos no requieren de ventilación y no se encuentran en estado grave, manteniendo la entidad una capacidad del 99 por ciento en disponibilidad de camas.

Puntualizó que se ha aceptado el retiro del cubrebocas en espacios abiertos, pero, al acudir los menores de edad a los planteles escolares, al ingresar en espacios cerrados, debe mantenerse el uso del cubrebocas como medida de prevención además de continuar con las acciones de higiene como el lavado constante de manos y uso de gel.

Datos

A 816 días de pandemia, Sinaloa aglutina 123 mil 344 casos de coronavirus, de los cuales 365 son pacientes activos y 9 mil 842 son defunciones.