No hay reportes de robo o vandalismo en planteles educativos: Sepyc

Culiacán, Sin. -De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad, en este periodo vacacional no se presentaron reportes de inseguridad y hechos de robo o vandalismo en los planteles educativos.

Catalina Esparza, titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc), informó que será hasta el próximo lunes que el personal educativo acuda a laborar a las escuelas cuando se confirme si no sufrieron daños en estas vacaciones.

"No tenemos ningún reporte de Seguridad Pública, de alguna escuela vandalizada o robada. Esos tampoco los tenemos porque las aulas permanecen cerradas. Hasta que no las abramos, no nos daremos cuenta", expresó.

A su vez, la titular de Sepyc comentó que, en este periodo vacacional las direcciones aprovecharon el descanso para hacer reparaciones y renovaciones en los planteles para de esta forma evitar que se suspendan clases por motivos de obras.

"En algunos planteles se estaban denunciando que se estaban suspendiendo muchas clases y quisimos aprovechar el periodo vacacional para que se terminaran las reparaciones", señaló.