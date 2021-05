No hay quien impida los incendios en el basurón de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- En lo que va del año se han suscitado siete incendios en el basurón, uno de ellos costó casi 48 horas poder sofocarlo y más de 150 mil litros de agua, por esta razón, Saúl Robles Chávez, segundo comandante del H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán, aseguró que es urgente que se le dé una solución de una vez por todas al relleno sanitario.

Dijo que cada ocasión que se acude a un incendio a ese lugar se provoca un desgaste de equipo y también del personal; algunos de sus elementos han sufrido reacciones en la piel y en las vías respiratorias. Además, vecinos de las colonias aledañas también se han quejado de la molestia que provoca el humo que todas las noches provienen del basurón.

Para sofocar un incendio se pueden utilizar hasta 150 mil litros de agua. Foto: Cortesía | Bomberos

"El tema del basurón es precisamente el proceso que tienen para el relleno sanitario, que no es el adecuado, la basura genera gases, siempre hay calor interno y cualquier cosita, en cualquier espacio de oxígeno nace el fuego y ahí es donde vienen los problemas del basurón", dijo.

El director de Servicios Públicos, Luis Antonio González Olague, comentó que los incendios eran provocados por los mismos pepenadores que quemaban el material que quemaban para extraer los metales de mayor valor.

Robles Chávez, indica que eso pudiera ser una causa, pero también considera que no siempre es así, pues los incendios serían en la parte de abajo y no arriba; sin embargo, de ser lo primero, menciona que debe haber más vigilancia por parte de Seguridad Pública.

"Yo no digo que no se dan porque alguien está quemando para sacar el cobre, pero si fuera así los incendios serían en la parte de abajo. Puede ser que alguien los esté provocando, pero no creo que siempre sea así, y si sí lo es, se le tiene que poner más atención con Seguridad Pública", indicó.

El basurón, añadió, nunca se apaga, siempre está prendido y siempre hay fuego ahí. Incluso se ofreció a hacer equipo con las autoridades para mejorar las condiciones del relleno sanitario en lo que se le da una solución definitiva.

El impacto negativo que el basurón causa al medio ambiente ya no sólo radica en que los deshechos están al aire libre, sino que se agrava con los gases que se desprenden, sobre todo con los incendios. Al haber más humedad en el puerto, dichos gases no pueden elevarse, quedándose atrapados y siendo respirados por todos los habitantes de la ciudad.





















