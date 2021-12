"No hay dinero" para pagar a Policías y Tránsitos de Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Los elementos de las corporaciones de la Policía y Tránsito municipal estarían pasando su navidad sin su salario por la falta del recurso para el pago de nómina.

La alcaldesa, Blanca Estela García Sánchez informó que el recurso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) el cual es utilizado para el gasto de Seguridad Pública se agotó totalmente.

Agregó que ante esta situación, se vio en la necesidad de hablar con los elementos para darles a conocer que existe la posibilidad de que no van a tener salario hasta el próximo 30 de diciembre, por lo que pasarían navidad sin él prácticamente.

"Dinero del Fortamun ya no hay, les dije que me tuvieran paciencia porque tal vez llegue el recurso después del 26 de diciembre, no va haber semana, no va haber quincena hasta el día 30, se acabó el dinero de Fortamun".

Agregó que el recurso de este fondo resulta prácticamente insuficiente, ya que este se va todo en nómina y refacciones de las unidades.

"Todo el recurso que llega por parte del Fortamun, se va en salarios, gastos médicos, refacciones pero principalmente se va en salarios, el dinero del Fortamun no todo alcanza para la nómina y los gastos, hemos tenido que utilizar recurso del gasto corriente para ello".

Asimismo, destacó que el pasado martes ya se les depositó el aguinaldo a los elementos, lo que va ayudar para que no se resienta mucho la falta del salario.

Para concluir, resaltó que esta situación no va afectar la operatividad de Seguridad Pública ya que el combustible si está asegurado.

Cabe destacar que es un total de 3 millones 408 mil pesos el recurso que llega mensualmente al municipio por parte del de este fondo federalizado.













