No hay condiciones para un regreso seguro a las aulas: Mexicanos Primero

Culiacán, Sin.- Al presentar propuestas del protocolo un regreso seguro a clases denominado “Volver sí, pero sólo así”, el presidente de Mexicanos Primero, David Calderón, de tajo advirtió que no hay las mínimas condiciones en las escuelas para que los niños asistan a la escuelas, porque ni siquiera tienen protocolos reales que ofrezcan seguridad a la comunidad educativa.

Sin embargo, señaló que hay que tomarle la palabra al Presidente de la República para que la educación en verdad se ponga como prioridad nacional y que no sean mezquinos en recursos y negligentes al revisar alternativas para que los niños regresen porque ninguno debe ir a una escuela que no sea segura.

Advirtió que las autoridades educativas a los padres de familia les piden ir a limpiar escuelas y que paguen cuotas, pero no se les invita a dialogar para hacer un acuerdo en torno al proceso de regreso a clases, que ya es indispensable.

“Está claro que las escuelas no pueden abrir de tajo, tampoco ser forzadas a cerrar porque otras no pueden abrir, la respuesta está en lo local, en cada escuela, que la comunidad decida y que la autoridad apoye, las condiciones deben exigirse, no esperarse pasivamente”, dijo.

Explicó que para abrir las escuelas, es necesario que se tengan diagnósticos individuales de cada plantel educativo, se atiendan esas necesidades, y que los padres de familia y docentes decidan el regreso a las aulas.

El presidente nacional de Mexicanos Primero exigió que la SEP y los estados transparenten la inversión en rehabilitación de escuelas y que rindan cuentas de los montos, los fondos y el origen de los recursos en los planteles enlistados como beneficiarios del programa “La Escuela es Nuestra”.

“Exigimos que la autoridad rinda cuentas de qué monto de inversión se aplicó, de qué fondo u origen para que considere que los planteles enlistados como beneficiarios de la Escuela es nuestra de verdad ya tiene las condiciones de seguridad y funcionamiento para el regreso, incluyendo el arreglo de las escuelas deterioradas por el abandono, el robo y el vandalismo, las cuentas no cierran y las fechas no cuadran”.

Advirtió que las escuelas se encuentran deterioradas y los resultados no se notan en las condiciones de los planteles y las cuentas y fechas “no cierran ni cuadran”.

El representante de la organización no gubernamental dijo que la propuesta de MXP es que la estrategia del regreso a clases debe incluir un plan de diagnóstico, de recuperación socioemocional y que se enfoque en recuperar aprendizajes fundamentales a lo largo de todo el ciclo escolar y no solo en unos meses.

“Un protocolo sólido para que cada comunidad lo adopte y lo puede implementar en su contexto, así como apoyar a los maestros y se resguarde a los docentes con comorbilidades u otras condiciones especiales, y priorizar el derecho de los alumnos, se les brinde atención socioemocional, evaluaciones diagnósticas y mantener constante comunicación entre escuelas y familias”, indicó.













