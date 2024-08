No habrá desfile para festejar al medallista olímpico Marco Verde

Mazatlán, Sin. El desfile que se estaba preparando para recibir al medallista olímpico Marco Verde y demás festejos serán cancelados ante la decisión del boxeador mazatleco, quien prefirió solo el recibimiento en el aeropuerto y una celebración en su colonia, la Montuosa, ya que llegaría cansado.

El alcalde Edgar González Zatarain, fue quien lo confirmó, aunque todavía no confirmado el día y la hora de su llegada.

"Voy a adelantarme porque me mandaron un mensaje y no estoy seguro, que al parecer llegaba el sábado, pero no quería desfile y no quería festejo y no quería algo así, eso me dijeron, todavía no tengo la confirmación", dijo.

El primer edil mencionó que será respetuoso de la decisión del deportista.

"Se respeta, hay que ser respetuosos, no hay que andar colgándose cosas que no le corresponde al municipio, nada más darle el reconocimiento, se platicará con él, qué si se puede hacer, lo que él considere, porque hay que respetar también", agregó.

Estímulo

Sobre el estímulo económico que la comuna entregará al Verde, señaló que aún no hay una cantidad definida, ya que tendrá que ser a decisión del Cabildo.