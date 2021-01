No descarta PAS candidatura común por la gubernatura

Culiacán, Sin.- Pese al bloque opositor formado dentro de Morena, contra alguna coalición con el Partido Sinaloense (PAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, expresó no descartar una candidatura común con Morena, PT, Movimiento Ciudadano y Partido Verde Ecologista.

"Nosotros vamos solos, no firmamos coalición. Sin embargo, de haber sabido que Rubén Rocha Moya sería el candidato por Morena, otra cosa hubiera sido. Yo ya tuvo reuniones con el señor Río del Partido Verde, Leobardo Alcantar del Partido del Trabajo, Américo Villarreal de Morena y Roberto Cruz de Movimiento Ciudadano", dijo, Cuén.

Destacó que hay interés del PAS hacia otros partidos y viceversa, pues reconoció que, la percepción de ir solo puede debilitar al partido ante la gente y por eso no está demás buscar las candidaturas comunes.

"Posiblemente si me hubieran dicho que era Rubén Rocha Moya el candidato, posiblemente hubiera dicho que sí para una candidatura común. Ahorita no estoy muy seguro por las situaciones que se están dando. La gente que estaba presente en esa reunión, no son Morena, que me disculpen. La senadora (Imelda Castro), vean quienes son sus asesores, son universitarios y hay muchos universitarios resentidos", declaró.

El sábado 9 de enero, morenistas conformaron un bloque en contra de la posible alianza Morena-PAS para las elecciones del próximo 6 de junio. Este fue encabezado por la senadora Imelda Castro Castro, el alcalde de Mazatlán Guillermo Benítez Torres, las diputadas federales Yadira Marcos, Merary Villegas y Lucinda Sandoval; el diputado federal Iván Ayala.

También están las diputadas locales Beatriz Adriana Zárate y Victoria Sánchez.

"Echaron mentiras ahí porque yo estuve presente allá en México cuando dijeron que el único que había opinado a favor mío era Rocha Moya, en la reunión que tuvieron con Mario Delgado. Mienten. Estrada Ferreiro estuvo en esa reunión y votó a favor, Gerardo Vargas Landeros también opinó a favor", declaró.

Yadira Marcos, Imelda Castro y Guillermo "El Químico Benítez", asegura, votaron por aliarse con el PAS.

Manifestó que respeta a Morena y que incluso es amigo del senador Rocha Moya. Por otro lado, señaló que el PAS es conveniente como aliado de los demás partidos políticos.

"Somos el partido que tiene más militancia en Sinaloa. Hay partidos nacionales y si nosotros sumamos la militancia de los partidos aquí en Sinaloa, el PAS tiene más que todos ellos juntos. Así de sencillo y si no, chequen en las páginas del Instituto Electoral", expresó.





















