No desaparecerá Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La dirección de Asuntos Jurídicos no desaparecerá, sino que se va a reestructurar para hacerla más funcional, adelantó el secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin.

Reconoció que, hay un gran rezago en demandas contra el Ayuntamiento, alrededor de 500, algunas son muy sencillas que basta conciliar para darles solución, muchas son de los últimos 6 o 7 trienios y rechazó que existan demandas millonarias.

"Ya había dicho el alcalde que eran 500 y fracción de demandas de todo tipo, hay hasta por Covid, hay demandas laborales, hay litigios por trazo de avenidas, de calles, de todo tipo, lo que queremos es que esto no se salga de control, que llevemos un seguimiento puntual, no descuidarlo", manifestó.

El funcionario municipal agregó que la mayoría de estas demandas están en proceso y las finalizadas son muy pocas y prácticamente son las que se han ventilado.

González Zataráin informó que no desaparece la Dirección de Asuntos Jurídicos sino que harán que funcione esta área, porque si tenía resultados negativos es porque no estaba funcionando.

"Vamos a hacer lo posible porque esto funcione, vamos a depurar, va a haber cambio de personal en algunas áreas, porque lo que ocupamos es resultados, hay quienes tuvieron la oportunidad de estar tres años y no hubo resultados, entonces hay que hacerlo. No desaparece, se ajustan algunas cosas ahí y lo vamos a eficientar, se va a buscar eficientar, no desaparecer", explicó el Secretario del Ayuntamiento.

Aseguró que ya no va a suceder el que se perdieran las demandas. Y en el caso de los regidores, anunció que van a buscar trabajar con armonía, involucrándolos y que estén enterados de todos los temas, donde ellos también de una u otra forma ayuden con su participación.

González Zataráin se comprometió a dar información con precisión del caso Nafta, sobre todo las negociaciones que se tuvieron o llevaron a cabo.













