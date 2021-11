No dejaremos ningún caso Nafta: planeación municipal

Mazatlán, Sin.- El gobierno municipal está trabajando para no crear ni dejar ningún futuro “caso Nafta”, aseguró el director de Planeación, Jorge Estavillo Kelly.

Aseguró que no hay ningún proyecto de inversión parado y que representen un peligro para el erario público y, en el caso de la obra que se iba a hacer en el Paseo del Centenario, abajo del Cerro del Vigía, es un proyecto que cumple con la normatividad, pero entró a un proceso legal porque hay una parte que se contrapone a esa edificación.

Local Acuerdo del Ayuntamiento de Mazatlán con Nafta es un “cheque en blanco”

“Se suspende no por instrucción del municipio, se suspende por una orden judicial que al entrar en estado litigioso se tiene de manera preventiva suspender la obra hasta que no se aclara la situación. Ahorita está detenido y sigue igual, desconozco cómo va el proceso en los juzgados”, explicó el funcionario municipal.

Estavillo Kelly destacó que, como administración municipal, han tenido mucho cuidado en que no vuelva a pasar como lo sucedido en el caso Nafta.

“Eso no lo vamos a permitir, no es posible que eso se siga dando, es indignante, y hay que entender que ese caso Nafta no es de esta administración, es de muchas administraciones atrás que dejaron que esto creciera, entonces, eso no va a suceder, vamos a seguir teniendo cuidado que así se cuide”, afirmó el director de Planeación Municipal.

Dijo que es común que alguna persona se equivoque, pero los proyectos que pueden representar un peligro, se deben de revisar con lupa para evitar caer en algo similar al caso Nafta.

“Como fue el caso de la gasolinera, si ya se sabía que podría causar problemas, por qué se autorizó, situación que no ha sucedido en este gobierno”, se cuestionó.

Puedes leer: Caso Nafta: solo dos predios municipales serán dados en abono

Aclaró que la única obra detenida hasta el momento, es la del Cerro del Vigía, pero no es por orden del Municipio.

Estavillo Kelly recordó que hubo un caso de la construcción de una torre aprobada por la administración antepasada, pero que no le entregaron la licencia, por lo que le dieron un derecho al desarrollador demandó para que le otorgaran la licencia, por lo que el anterior gobierno del Químico Benítez le tuvo que entregar la licencia por orden del Juez.

















Lee más aquí ⬇

Local Señalan irregularidades en convenio o acuerdo con Nafta

Local Ayuntamiento de Mazatlán se niega a rendir cuentas del caso Nafta