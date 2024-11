¡No aguantan al mosquito! Escuelas de Mazatlán solicitan fumigación ‘a la de ya’

Mazatlán, Sin.- Escuelas de Mazatlán han solicitado a las autoridades educativas jornadas de fumigación en contra del mosquito transmisor del dengue, ante el elevado número de casos registrados en el puerto.

Juan José Rendón Gómez, jefe de los Servicios Regionales de la SEPyC, señaló que no se sabe con certeza cuántos alumnos han contraído esta enfermedad, ya que al ausentarse de clases por enfermedad solo presentan justificante, pero no se realizan estudios para confirmar o descartar la enfermedad.

"Ese dato no nos lo mandan las escuelas, no hay un dato que nos diga cuánto fue de dengue, porque el niño te puede faltar por gripa, por otro problema de salud y solamente para comprobar que es el dengue te tienes que hacer un estudio, se le pide al padre de familia que en su momento le manda a hacer un estudio para que sepa cuál es el problema que presenta, pero sin documentos no podemos determinar que es dengue", dijo.

Canalizarán peticiones

Rendón Gómez agregó que las peticiones serán canalizadas a la Secretaría de Salud estatal para que lleve a cabo las fumigaciones, mientras que a los planteles educativos les pidió hacer su parte no acumulando cacharros o artículos que puedan almacenar agua.

Mencionó que la fumigación no sería al plantel educativo en particular, sino a toda la colonia en la que se ubica dicha escuela.