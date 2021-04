No a la comercialización del voto, pide Judith Villa

Mazatlán, Sin.- La candidata a la presidenta de Mazatlán por el Partido Encuentro Sinaloense, Judith Villa, a través de un vídeo difundido en sus redes sociales invitó a la reflexión sobre la comercialización del voto en la jornada electoral.

Dijo que al realizar sus recorrido de campaña en las colonias del puerto se ha encontrado con este problema que pone en desventaja al resto de los contendientes.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

"Estoy haciendo un recorrido en mi pretensión por ser presidenta de Mazatlán, he recorrido algunas colonias y en todas me he encontrado con un fenómeno muy particular: la compra del voto. Los políticos han acostumbrado a la gente que es normal comercializar el voto y ese es el verdadero problema con el que nos enfrentamos el resto de los contendientes", dijo.

Agregó que el político se aprovecha de la necesito de la gente y a través de ese círculo vicioso mantiene el control del voto.

"Los invito a qué reflexionen a quién le van a dar la oportunidad este 6 de junio y dejemos de comercializar con el sufragio, vamos a a darle la oportunidad a un proyecto ciudadano que ofrece un beneficio permanente no nada más durante los meses de campaña, sino los tres años que dure la gestión", agregó.









