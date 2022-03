Ningún avance en la revisión de la cuenta pública del 2020: Morena

Culiacán, Sin.- Después de que la Auditora, Emma Guadalupe Félix Rivera en su comparecencia respecto a la revisión y fiscalización de la cuenta pública del ejercicio 2020, el diputado Marco Antonio Zazueta dijo que se advierte la reincidencia de observaciones en los mismos rubros de las auditorias anteriores, además de que se aprecian también un elevado número de observaciones a diversos entes públicos estatales y municipales.

Instó a la auditora a trabajar para recuperar el recurso público ejercido de manera indebida, para lograr marcar la pauta en el combate a la corrupción y erradicación de la impunidad en el servicio público del pasado y del presente en el estado, se lo debemos a los sinaloenses.

El diputado de Morena, citó, por ejemplo, que en las observaciones no se evidencia a la fecha consecuencia alguna, que si bien es cierto existe un proceso de solventación, al cual tienen derecho los entes observados, también es cierto que son reincidentes en las omisiones y acciones del mal ejercicio de gasto público, en las cuales no ha pasado nada desde el año 2018, no existen denuncias presentadas por tales hechos, destacó.

Precisó que lo único que se puede concluir de la revisión del año 2020 que se presenta, es que es una auditoría más, sin resultado real alguno, aunque sabemos que los procesos de solventación están en curso y el periodo concluye hasta el mes de abril.

“No vemos en los informes que se plasmen resultados por las adecuaciones presupuestales que se realizaron durante el ejercicio y que conllevaron a escándalos públicos como el tema de gastos de publicidad y aeronaves, solo por citar algún ejemplo, no tenemos claridad ni el congreso ni la sociedad en estos temas”, reiteró.

Ahora bien, con relación a las muestras auditadas de los informes respecto de cuenta pública 2020, el diputado de Morena cuestionó el porqué de tanta discrepancia entre los datos de presupuestos devengados, con el universo seleccionado y la muestra auditada.

Puso por ejemplo a los tres poderes; Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cuyo presupuesto de egresos devengado asciende a 24 mil 361 millones 342 mil pesos y de ese universo selecciona 15 mil 931 millones 423 mil pesos y solo se muestra 13 mil 578 millones 2673 ml pesos.

Lo mismo pasa en los municipios, ya que del presupuesto de egresos devengado que asciende a 12 mil 001 434 millones 870 mil pesos y de ese universo selecciona cinco mil 594 millones 783 mil pesos y solo se muestran tres mil 809 millones 773 mil pesos.

En los organismos autónomos es lo mismo, de 868 millones 646 mil 733 pesos que es su presupuesto de egresos devengado, el universo seleccionado es de 868 millones 532 mil 644 pesos y solo se muestran 524 millones 310 mil pesos.

El presupuesto de egresos devengado en los entes públicos estatales es de 21 mil 534 910 mil pesos, 10 mil 013 millones 513 mil pesos, es el universo seleccionado y solo se muestran, cinco mil 295 millones 607 mil pesos.

Respecto a los entes públicos municipales, su presupuesto devengado asciende a mil 089 millones 783 mil pesos, el universo seleccionado, es de 879 millones 228 mil 299 pesos y solo se muestran 425 millones 333 mil 547 pesos.

Por ello, el diputado del Morena destacó que desde hace tiempo, se ha enfatizado que se tienen limitantes para presentar denuncias porque existía el criterio de no denunciar hasta agotar los procedimientos en materia administrativa, por criterios jurídicos que así lo establecían.

Sin embargo, recalcó, en la actualidad ese criterio ya fue superado, y eso debe ser de conocimiento y observancia obligatoria del órgano fiscalizador, y tanto la ASE como el ente de procuración de justicia correspondiente, ya están obligados a actuar en vía conjunta sin limitar una a la otra, tal como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la nación en una reciente jurisprudencia con número de registro 2023214, emitida en materia penal y administrativa, en junio de 2021, en la cual se establece que ambas vías pueden agotarse conjuntamente por ser independientes y autónomas.