Niegan ausencia de autoridad en Mazatlán

Mazatlán, Sin. El gobierno municipal no está incumpliendo con ningún tipo de disposición general, al permitir que el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, opere o haga sus funciones como presidente municipal desde su casa; aseguró el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, quien dijo que todos los días se sanitiza de manera profunda las oficinas administrativas.

No entiendo porqué pudiera ser ausencia de autoridad, él sigue operando, no está contemplado en la ley, no dice que no deba manejar, acuérdense que este es un tema atípico que no estaba previsto en ningún orden de gobierno, no existe en la carta magna, mucho menos en el tema municipal, no se está incumpliendo con ningún tipo de disposición general para ese tema, el alcalde se encuentra haciendo sus funciones, al igual que la mayoría de los regidores que, por su edad, se acogieron al tema del acuerdo, y se encuentran ellos ejerciendo sus funciones legales. José de Jesús Flores Segura





Con respecto a la salud del presidente municipal, indicó que el alcalde se encuentra “bien y de buenas”, despachando desde su casa, y que regresará a la presidencia hasta que el doctor así lo considere.

El alcalde se encuentra en funciones, vendrá única y exclusivamente cuando el doctor lo considere que pueda estar aquí, por él ya casi se venía ahorita, pero de acuerdo al tema del acuerdo nacional, él sigue resguardándose y sigue operando. José de Jesús Flores Segura





Con respecto al documento que le giraron los regidores al alcalde, en el que le pedían dar cifras de funcionarios y servidores públicos contagiados, así como que se tomen medidas más estrictas en las oficinas administrativas para evitar el contagio, dijo que ya se está actuando en cada uno de los puntos solicitados.





Desde que inició esto se tomaron las medidas precautorias, yo creo que las tomamos antes que cualquier municipio en Sinaloa, y el 25 de mayo, hoy en punto de las 8:00 de la mañana, se dio respuesta a lo que ellos le pedían al alcalde.

José de Jesús Flores Segura

Entre las acciones que se están tomando, refirió, se encuentra la sanitización a profundidad de las oficinas administrativas de palacio, por la mañana y al término de cada jornada, así como la operación de las áreas esenciales con el mínimo de personal.

Sin embargo, aclaró que sobre el número y los nombres de los funcionarios y servidores públicos contagiados, le corresponde a las autoridades de Salud informar.

Señaló que la próxima sesión de Cabildo se realizará de manera virtual, como lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación y varios congresos estatales, ya que una reunión de éstas, aunque son 14 regidores, implica exponer a más de 100 personas de diferentes áreas involucradas.

PETICIONES DE REGIDORES

-Enviar de manera inmediata a sus casas al personal administrativo de áreas no esenciales.

-Que áreas esenciales operen con máximo 2 personas.

-Aplicar medidas preventivas más rigurosas en Palacio Municipal, como revisión de temperatura y sanitización profunda de áreas.

-Informar del número de casos Covid-19 confirmados en servidores y funcionarios.













