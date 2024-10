‘Ni para el diésel sacamos’, reclaman operadores de catamaranes por la falta de turistas

Mazatlán, Sin.- La violencia que azota al centro y sur del estado provoca miedo entre los turistas, lo que se ha traducido en una drástica disminución de la demanda de servicios turísticos en Mazatlán.

Los prestadores de servicios de catamarán son una de las principales víctimas de esta situación, pues reportan una caída de hasta un 60 por ciento en sus ingresos desde septiembre.

"Bajó la demanda un 60 por ciento, más o menos, no nos está yendo bien desde que comenzó todo, sabíamos que podía bajar por la temporada, esperábamos un 20 ó 30 por ciento menos, pero no tanto, esto ya son palabras mayores, ni para el diésel estamos sacando", mencionó Miguel de la Cruz, prestador de servicios.

Los operadores de catamaranes consultados coinciden en que la situación es crítica, y que si la violencia persiste, las perspectivas para el próximo periodo vacacional de diciembre son desalentadoras.

Fotos: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

"No creo que repunte si esto de la violencia y desaparecidos no mejora, no creo que nos vaya bien, no va a mejorar esto si es que seguimos así, no hay expectativas", añadió.

Urgieron a los medios de comunicación a difundir una imagen más positiva de Mazatlán, destacar sus atractivos turísticos.

"Que promocionen todos los periódicos y páginas de internet las cosas buenas y lugares turísticos de Mazatlán, eso es lo que pueden hacer, la mejor manera de apoyarnos, que hablen bonito de Mazatlán", concluyó.