Necesitamos un gobernador activo, no cansado: Mario Zamora

Culiacán, Sin.-El candidato a la gubernatura por la alianza "Va por Sinaloa", integrada por los partidos PRI-PAN-PRD, Mario Zamora Gastélum, la mayor parte de la conferencia de prensa que ofreció en la capital del estado, la dedicó para hablar de uno de sus contrincantes, de quien dijo “no queremos un gobernador cansado" y advirtió que las promesa de acabar con la corrupción, son sólo eso, porque ni Jesucristo acabó con ella.

Al ser cuestionado sobre la última encuesta de Consulta Mitofsky donde el gobernador Quirino Ordaz Coppel sigue con la mayor aceptación de la ciudadanía en el mes de marzo, dijo que es un orgullo y un honor de que el gobernador priista siga en estos primeros lugares, pero, aclaró que quien está en campaña es él.

"Quien está en campaña somos nosotros, ayuda que él no sea carga, pero quien tiene que conseguir los votos y la confianza de los ciudadanos somos nosotros", aclaró.

Insistió que se necesita un gobernador que ande en la calle, movido, viendo a la gente, supervisando las obras, no uno que empiece a las 10 de la mañana, metido en una oficina.

Al referirse a las promesas del candidato de Morena de combatir la corrupción en el estado, Zamora Gastélum, advirtió que quienes prometen que van a acabar con la corrupción, esto no es posible ya que “ni Jesucristo pudo hacerlo”.

Lo que hay que hacer, dijo, es combatir la corrupción y llevarla a su mínima expresión a través de la transparencia y el combate a la impunidad, al recordar que él por lo pronto ya presentó su “Diez de Diez” y otros no lo han hecho, no son transparentes.

” Ojo, político que diga que va acabar con la corrupción miente, y miente con todos sus dientes, porque nadie lo ha acabado en el mundo hasta Jesucristo no pudo, lo vendieron por unas monedas de oro, que eso es corrupción”, señaló.

Por otro lado, fue cuestionado sobre el debate, donde por cierto, él nada más invita al candidato Rubén Rocha Moya y no incluye a los otros candidatos que también van en busca de la gubernatura de Sinaloa, a lo que dijo que la carrera es nada más de dos.

Las elecciones en este 2021, reiteró, es entre dos y si los debates se realizarán entre los demás candidatos las propuestas no se aprovecharían, porque habla uno habla otro y en la bola se pierde el diálogo.

“La idea es un diálogo de ida y vuelta con apertura con respeto y bueno lo vemos todo, esta carrera yo instinto con respeto es de dos por eso es la propuesta y si alguien tiene otra pues que diga yo hago la mía “, indicó.

Mario Zamora también negó que se haya vacunado, como circula en un video.

Explicó que el diálogo que tenía con Fernando Pucheta, candidato a la presidencia de Mazatlán lo sacaron de contexto, ya que aclaró que se referían a que ambos se han hecho la prueba y que hasta este momento han salido libres de Covid-19.

“Le dije fíjate que yo me acabo de hacer la prueba y Fernando me contestó: yo también me acabo de hacer la prueba, pero cuando salió la grabación Fernando sin querer dijo: no es que me acabo de vacunar igual que Mario pero el video continúa y dice no, no vacunar si no que nos acabamos de hacer la prueba entonces empezaron a decir que si estábamos vacunados, yo no me he vacunado”.

En lo que se refiere a sus propuestas informó que impulsará la creación de cien centros de Salud de primer nivel donde la gente tenga acceso a médicos y medicamentos y en Culiacán dijo que se realizará el anillo periférico, además de que habrá una inversión sin precedentes en mejoras de espacios públicos y pavimentación.













