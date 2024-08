“Nadie me dijo que el comandante era guardia del Mayo”, afirma Rocha Moya

Culiacán, Sin. -El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, indicó que desconocía que el comandante de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, José Rosario Heras López, era miembro de seguridad de Ismael “el Mayo” Zambada García.

Esto se dio a conocer en una carta de Ismael Zambada publicada el sábado 10 de agosto, en la que señala a José Rosario Heras como uno de sus agentes de seguridad y señalaba que el día que se lo llevaron a Estados Unidos iba a reunirse con el gobernador Rubén Rocha Moya y quien fuera líder del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, asesinado el mismo día.

En su conferencia de prensa semanera, el mandatario fue cuestionado sobre el paradero del agente y si tenía conocimiento de su relación con el capo capturado el pasado 25 de julio.

Rocha Moya dijo que nadie le comunicó que existía esa relación entre el elemento de la Policía de Investigación y el narcotraficante, y que es una situación que debe sancionarse.

Además, apuntó que el policía había sido asignado a la comandancia de El Salado durante la gestión del finado Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, director de la Policía Ministerial en el gobierno de Mario López Valdez.

“Lo habían mandado como comandante de El Salado y que el señor Chuy Toño allá lo había puesto y no sé si le dio esa comisión, parece que se dijo eso, y ahí se hizo el guardia de este señor y siguió siéndolo y ahora lo hace en mi gobierno”, especuló el gobernador.

“Pero en este caso nadie me pudo haber dicho, fíjate que hay un policía que está haciendo esto, probablemente eso nadie me lo había informado, nadie me dijo y se tiene que tomar medidas al respecto”, agregó.