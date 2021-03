Nace el “Badiraguato Power”, Rebelión en Morena por alianza con el PAS

Culiacán, Sin. - Un día después del anuncio oficial de la alianza entre Morena y el PAS para las elecciones a la gubernatura, alcaldías y diputaciones de junio próximo, algunos morenistas no lo asimilaron muy bien y por diferentes vías manifestaron su rechazo.

“¡Lamentable… lamentable!”, se quejaron algunos. En lugar de ir para adelante la “Cuarta Transformación”, ahora es una “degeneración” por aceptar que Morena vaya en alianza con el PAS, es un “amasiato fingido”, calificaron.

Los inconformes en entrevistas, redes sociales, o en corto, aseguraron que no quieren al dirigente del PAS Héctor Melesio Cuén, al que califican de encabezar la mafia del poder en la alma mater sinaloense. Por el contrario, en el PAS aplaudieron la alianza y los entrevistados dijeron que la apoyan “al cien”.

Hace algunos años en el Sinaloa nació un grupo político conocido como el Chilorio Power, eran priistas de Guamúchil que encabezaba el hoy senador Heriberto Galindo. Era quien tenía el poder en el tricolor para decidir candidaturas de norte a sur del estado. El pasado fin de semana con Rubén Rocha Moya, aspirante morenista a la gubernatura, y Héctor Melesio Cuén tras anunciar su alianza, nació formalmente el “Badiraguto Power”. Ambos tienen en común que son oriúndos de este municipio, lo dos pasaron en diferentes momentos por la rectoria de la casa Rosarina y hoy día tienen el mismo poder para nombrar candidatos.

El rechazo no tardó en llegar. La senadora Imelda Castro, compañera de Rocha en la Cámara Alta, señaló que fue un grave error y antinatural ir en alianza con el PAS.

Hace un mes la senadora encabezó a un grupo de morenistas, entre ellas legisladoras y legisladores locales y federales, para manifestaron su total rechazo a esta alianza porque dijeron que Cuén tiene prácticamente secuestrada a la UAS.

En seis puntos advirtieron que el PAS presenta una distorsión y una anomalía política y moral que ha dañado severamente a Sinaloa y a su juventud, afectando los roles institucionales, los fines educativos y el régimen autonómico de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Agregaron que en la vida estudiantil se impuso el silencio a fuerza de perseguir la opinión crítica de los jóvenes con sus expresiones disidentes y se desterraron todas las formas de organización autónoma del estudiantado para sustituirlas por formas orgánicas vinculadas al PAS y los eventos de campaña.

“Lamentable…muy lamentable la alianza Morena-PAS porque todos conocemos su historia, sabemos cómo se ha mantenido, cómo tiene su estructura valiéndose de la injerencia que tiene en la UAS que la tiene prácticamente secuestrada y es la queja de muchos universitarios”, manifestó por su parte la diputada de Morena Victoria Sánchez

Aseguró que esta Alianza no es bien vista porque se quiere un cambio y una democratización en la universidad.

“Desgraciadamente esto no se ha tocado, no se ha logrado nada y creemos que con ésta alianza muy probablemente no se toque, pero nosotros los López Obradoristas, morenistas tenemos clara nuestra lucha que es por la Cuarta Transformación y esto va más allá de cualquier acuerdo o alianza”, dijo.

Sin embargo, en las redes sociales que siguen a Cuén Ojeda, la aceptación por la alianza Morena-PAS fue total.

LA FIESTA DEL PAS

“Aplaudo la unidad pactada PAS-Morena al 100 con Cuén y Rocha”, escribió Carlos Roberto Valle Saracho. La Alianza PAS-Morena es una Alianza Ganadora” se puede leer y es respaldada por cientos de seguidores, consideró la diputada Angélica Díaz Quiñonez al dar la bienvenida al “Badiraguato Power”.

“Nació el Badiraguato Power para ganar. Rocha y Cuén son ganadores, los dos son de Badiraguato, dos ex rectores, se llevan muy bien, ellos saben de política, saben hacer a un lado lo que pasó, porque es otro momento y están trabajando juntos”, advirtió la diputada del PAS, Angélica Díaz Quiñonez y esposa de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

La diputada del PAS aseguró que no hubo ninguna presión, ni otro tipo de negociación más la que ya se conoce “y nadie lo sabe mejor que yo que vivo con él”.

“El PAS tiene toda la estructura para ganar en todo el estado. Nos dieron cinco municipios y tres los vamos a pelear solos, de común acuerdo, porque ahí nos ha ido muy bien. Es decir, vamos a trabajar en ocho y la gubernatura, va a ver mandos miedos, en los alcaldes de Morena los subprocuradores van a ser del PAS. Todo está bien”.

En política –agregó-, se hacen negociaciones. “Nosotros estamos seguros que va a hacer un gran proyecto por el bien de Sinaloa como lo dijo Rocha Moya en su mensaje”. Insistió que en este tiempo las alianzas son fundamentales para lograr resultados. “Acuérdense que hay mucha incertidumbre y cómo están los partidos de desprestigiados, entonces, el PAS junto con Morena gobernarán el estado de Sinaloa”.

“El estado necesita de alianzas. Es momento de sumar y nosotros nos estamos sumando al profe Rubén Rocha Moya, fíjate bien al profe Rubén Rocha Moya, decidimos hacerlo porque lo conocemos, porque es un amigo sincero de Cuén”.

Si Rocha es un amigo sincero ¿qué opina del video que circula en redes sociales donde están en una entrevista de la campaña anterior y Rocha le advierte a Cuén que al llegar al gobierno se le acabará el feudo en la UAS?

Así es la política, por eso digo que la política es de acuerdos y negociaciones, que no se les olvide. Ayer se tiraron con todo y ahora están haciendo una negociación y un acuerdo. Ahorita ningún partido funciona si no hay alianzas. Todos están en la incertidumbre.

Y concluye: “Lo que pasa que ahorita le están sacando todo a Cuén y a Rocha y eso no se vale porque fueron otros procesos, ahorita es un proceso actual, lo pasado, es punto y aparte, ahorita es otro momento, ahorita es el momento de sumar, no de dividir. Con esa idea estamos seguros que vamos a ganar”.

















